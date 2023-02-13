10年友情一場旅行玩完！要幫看篋、全程黑面　女子怒吼：好X難頂

隨着防疫政策放寬，不少港人都計劃去旅遊散心，但記得慎選出遊伴侶！早前就有女生發文抱怨，稱與1名相識十多年的朋友，首次一同旅行回港後便決定絕交，更批評對方種種舉動讓她難以忍受，例如要求她看管行李，友人卻獨自去逛街，更會因心情差而「黑面」，不禁慨嘆與朋友去旅行猶如「見真章」。帖文引來大批網民分享旅行時遇上「難頂朋友」的經歷，事後方知道獨遊的好處。



有女生發文抱怨，稱與1名相識十多年的朋友，首次一同旅行回港後便決定絕交，因為覺得對方旅途中很多事都很難頂。（《七月與安生》劇照）

該名女生在連登討論區以「一人一個去旅行個friend做過最難頂嘅事」為題發帖，表示自己最近與認識逾10年的女性朋友到韓國旅行，但回港後卻馬上決定疏遠對方，更狂爆粗稱「完全覺得呢幾日係俾人強姦緊」，然後揭露對方在旅途中的種種「難頂」行為。

樓主指，其中最過分的是該朋友經常大安旨意地讓她幫忙看管行李，自己卻去逛街一整小時，而且心情差時更全程不說話和擺出「黑面」，「同佢講一句嘢好似殺X咗佢全家咁」。樓主在帖文奉勸對方應好好反省，強調「同妳去旅行真係好X難頂」，不禁慨嘆無論是多要好的朋友，只要去一趟旅行便「真係見真章」。

有網民回應樓主，認為應避免和好友去旅行，「有時真係避免同好朋友去旅行，因為太了解佢，去完驚朋友都無得做」、「識得耐唔代表了解一個人」。（《閨蜜2》劇照）

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都同情樓主遭遇，更提出各種爆笑建議，稱「慘，貼錢做阿四」、「相處好，同住難」、「我係妳就中途走佬，個篋放喺商場接待處當失物，再傳短訊通知她就算」、「點解唔中途走人？自己開心最重要」；另有留言則指應避免和好友去旅行，「有時真係避免同好朋友去旅行，因為太了解佢，去完驚朋友都冇得做」、「識得耐唔代表了解一個人」。

其他網民亦分享自己的慘痛經歷，例如抵達酒店時同行友人便急，竟敢叫他去洗廁所，該網民當然沒有照辦。另有人留言指遊伴「攞份公數買自己嘢，成日話冇錢喺身」、「自己唔舒服，我出去玩就X我面，咁唔通我坐喺度望住佢全日？」、「朋友一落機就打畀男朋友，成個旅程都係望住部電話」、「成日叫攰，之後食嘢又話貴」、「咩地方都要打卡，要影到佢滿意為止，拖慢晒行程」、「同房去廁所唔沖廁」。