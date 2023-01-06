LongD兩個月　移民男友被揭偕女生旺角食飯　港女崩潰：唔會認錯

遠距離戀愛苦了不少情侶，有港女於討論區發文，指男友2個月前移民至加拿大，兩人因時差及工作關係只能間中聯絡維繫感情。直至數天前，港女指收到友人傳來相片，稱看到男友竟在旺角的茶餐廳與另一女生用膳，令她大感錯愕，不知如何是好。不少網民看過帖文也認為事有蹺蹊，但建議樓主應分別向友人及男友了解再作打算。



有港女於討論區發文，指男友2個月前移民至加拿大，但近日友人傳來相片，稱看到男友竟在旺角的茶餐廳與另一女生用膳，令她大感錯愕，不知如何是好。（《夜香・鴛鴦・深水埗》劇照）

「一直以為男朋友移咗民，點知喺香港撞到佢。」該名港女於Dcard討論區發文，指男友2個月前移民至加拿大，兩人開展遠距離戀愛，惟雙方也只能間中聯絡維繫感情，「呢2個月一直因為時差，加上我做嘢好忙，都好少好少好少facetime（視象通話）」。

直至本周二（3日），港女收到友人傳來的相片，相中竟見到男友正與另一名女生於茶餐廳食飯，「張相係好明顯睇得出係旺角嚟」，友人更強調相片於當日拍攝，並非舊相，令她更感愕然，「都已經好肯定唔會認錯人，因為張相好清楚影到佢個樣同佢嗰件衫，完全唔知而家應該點好」。

港女收到友人傳來的相片，相中竟見到男友正與另一名女生於茶餐廳食飯，友人更強調相片於當日拍攝，並非舊相，令她更感愕然。（《夜香・鴛鴦・深水埗》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為事件或另有內情，建議港女應先了解清楚以免影響感情，「建議睇下佢IG有冇啲咩蛛絲馬腳，或者直接上去佢本身喺香港嘅屋企睇下點」、「建議問清楚朋友先，如果好肯定嘅就搵下男友啲男仔fd嘅ig，我就唔信佢留喺香港一個朋友都唔搵」；但亦有人質疑相片真偽，「有機會係嗰位朋友玩你，嗰張係舊相，或者個朋友都收錯風」、「仲以為係你親眼見到，有冇諗過係你個朋友拎舊相玩你？」。