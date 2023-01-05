通關攻略｜名額幾多？通關安排、限制一文看清　北上前記得做呢步

【通關名額／安排／消息／配額／記者會／限制】新冠肺炎疫情持續3年，政府終宣布與內地通關安排。首階段於1月8日實施，將有7個口岸開放，包括深圳灣、文錦渡、落馬州支線，單向人數配額名額共約6萬個，預料1個月有近180萬港人可進入內地。港人「北上」前須先經網上預約，出境時亦要提供多項證明，以下一一話你知。



通關首階段於1月8日實施。（資料圖片）

行政長官李家超下午率領政務司長陳國基、保安局長鄧炳強、醫務衛生局長盧寵茂等官員召開記者會，交代通關詳情。李家超表示，首階段通關將於周日（1月8日）實施，共有7個口岸開放，包括深圳灣、文錦渡、落馬州支線，以及4個海空大橋口岸。

李家超指出，單向人數配額名額共約6萬個，包括陸路口岸5萬個名額，以及海、空、大橋1萬個名額。陸路口岸方面，北上及南下每日總人數各5萬人；海、空、大橋口岸方面，4個口岸不設人數限制，但預計每日單向運力約1萬人，李家超明言，「只要有機票、船票或車票都可以（北上），沒有其他限制」。

限制方面，李家超提醒，港人北上前須先經網站預約指定口岸及時段，並很出示「48小時核酸陰性結果」及成功預約登記證明等，紙本、截圖皆可；南下回港時，香港居民則毋須預約。要留意的是，北上單向6萬個名額，沒有計算「在香港內地人返回內地」，包括在香港持有海外護照的人。

陸路口岸單向北上名額：

文錦渡：5,000人

深圳灣：1萬人

落馬州支線：3.5萬人

口岸開放時間：

文錦渡：早上7時至晚上10時

深圳灣：早上6時30分至凌晨零時

落馬州支線：早上6時30分至晚上10時30分