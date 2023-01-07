露台戶煩惱！樓上跌物要代執　晨早有人撳鐘　苦主：8號風球更慘

家有露台的住戶，或許都會有另類煩惱！有長沙灣街坊大呻居住的單位附有露台，但樓上鄰居不知何故經常有東西掉下來，結果管理員常常晨早撳門鐘，要求入屋來撿拾，最離譜是上次打8號風球時，樓上明知打風都不收好東西，結果整張大被從天而降。日前樓主又撿了數袋東西交到管理處，更明言不會再幫忙撿拾。不少網民認為私人地方大可以不讓管理員或鄰居入屋執東西，如果不想做得太盡，也有一些折衷方法。



有長沙灣街坊大呻，樓上鄰居經常掉東西到其露台上，要她代為撿拾。（fb群組「長沙灣街坊」圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文，她居於區內私人屋苑，家中設有露台，但樓上鄰居不知何故經常跌東西下來，「等於要成日幫樓上嘅人執嘢，可能你哋會話，跌咗嘢，好陰公，唔拎返好可惜」，但將心比己，如果經常有管理員晨早前來撳門鐘，「同你講樓上跌咗嘢，要入嚟執返，可能你都同我一樣，好X嬲」。

樓主上傳照片展示收集到樓上跌的東西，除衣物、被套、衣架、夾子外，還有玩具車、奶樽及口水肩，形容這已經是一小部分。她指對上一次8號風球時更誇張，「明知打風樓上就好收返啲嘢入屋喇，凌晨時分跌咗張大被落嚟，第二朝又要我執」。樓主大呻屋企有露台，不等於有義務幫人執東西，她已將今早撿到的東西交給管理處，講明不會再幫忙，「如果再有嘢跌落嚟，我係唔會再執，麻煩叫管理員用升梯執喇」。

樓主大呻經常被人「晨咁早撳鐘」、「真係好騷擾」，明白如果是大風吹跌也沒辦法，「但盡量要紮好啲囉」。至於為何連奶樽都有，她估計是樓上有小朋友，可能是小孩掉落去。

不少網民也試過被鄰居拍門說跌東西，笑言「我通常再推落樓下平台，佢可以隨時執返」、「垃圾桶見」。有同屋苑街坊指，其實住中高層的人都常有東西跌落冷氣機，「成日都跌衫執唔到都由佢」，有留言建議可以和管理處溝通，只在某特定時間會幫手執東西，「過咗時間等明天」、「你咪叫佢要執嘅1個月上嚟自己執一次」，或者管理處在大堂位置放個箱安放這些物品。

部分人坦言，私人地方其實可以不開門讓鄰居或管理員入屋，如果覺得對方太過份，甚至是有東西掉下來傷人時，可報警說高空擲物，並向屋宇署投訴備案，並提議樓主裝閉路電視、伸縮簷篷等自保。

（facebook群組「長沙灣街坊」）