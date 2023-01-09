自私精！鄰居確診仍每日外出兼去後梯食煙　同層住戶斥：不停播毒

為己為人，若確診訢冠肺炎就應遵守隔離令不要外出！早前有大廈住客怒斥，有鄰居確診後非但每天外出3次，更去後樓梯吸煙，令煙味充斥整條樓梯，還等中播毒，隨即令保安及清潔工增加感染風險。樓主稱自己亦曾確診，當時面向鄰居的窗都不會開，除了交核酸和去診所外便沒再外出，大呻「不明白為什麼現在的香港人越嚟越不自律」。帖文惹來網民炮轟該外鄰居行為自私，播毒害人。



有住客發文指鄰居確診後每天仍外出3次，更到後樓梯吸煙，因而感到不滿，認為清潔工和保安有機會此而受感染。（《瀑布》劇照）

該名住客在香港討論區以「鄰居確診咗仲不停播毒」為題發帖，指除夕夜看見鄰居打開窗和聽到不斷的咳聲已經感覺不妙，翌日去問保安，獲告知對方真的確診，但相關鄰居不只1天內外出2、3次，更曾打開大門，而且會到後樓梯吸煙。保安其後指曾有人派發防疫包予該住戶，故樓主猜測他們應該有隔離令。

樓主直指到目前為止，確診者是不能外出，因為不知會否傳染他人，最過分是他們去後樓梯吸煙，煙味充斥整條樓梯，清潔工倒垃圾和保安巡樓更有機會因為這些自私的人而感染。樓主坦言自己也曾確診，但當時乖乖留在房間，而面向鄰居的窗都不會開，每次去完廁所亦會消毒，除了交核酸檢測和去診所便沒有再外出，回家也會將全身和大門進行消毒，就是恐怕會傳染給免疫力弱的鄰居會，屆時就會自責，因而大呻「真不明白為什麼現在的香港人越嚟越不自律」。

樓主認為最過分是確診鄰居竟到後樓梯吸煙，煙味充斥整條樓梯，並且有播毒風險。（pakutaso圖片）

帖文引起網民討論，均認為鄰居明知自己確診仍外出行為極自私，「越來越多這類缺德的人」、「咁無公徳心」、「好多香港人係咁X街！自律真係難聽過粗口」、「咁黑心？應該要避忌下」；亦有人苦言自己也是被鄰居傳染，「我又何嘗唔係比鄰居傳染」。

另有人表示現時這個病毒已經變得普遍，要是不滿可以選擇舉報對方，「勁多人確診咗仲出街又唔上報」、「勁多人確診咗仲返工」、「都話變咗風土病你仲想點」、「自私人不嬲都存在，你唔順可以舉報佢」、「下次你中了，記得做同樣事情給他」；有留言則揶揄「搭巴士好多人咳，都係少出街為妙」。