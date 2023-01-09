好樣衰？睇慘情戲飲泣遭女友嘲「好癈」　港男：鐵漢柔情未聽過？

社會對男性傳統定型總是「男兒有淚不輕彈」，但情緒被掀動而流淚難道有錯嗎？有港男就於討論區發文大呻，日前放假與女友一起在家看「慘情戲」，播到有關親情的劇情時，他忍不住飲泣了幾下，沒料到被女友取笑「男人老狗睇戲都喊」，他無奈地向網民訴說「男人睇戲唔可以喊㗎咩？鐵漢柔情未聽過？」。



有港男就於討論區發文大呻，日前放假與女友一起在家看「慘情戲」，他忍不住飲泣了幾下，沒料到被女友取笑「男人老狗睇戲都喊」。（《她的神話》劇照）

該名港男於香港討論區以「男人睇戲喊真係好樣衰咩」為題發文表示，指當時以為女友聽不到他飲泣，沒料到女友即場說「呢啲戲你都好喊？男人老狗睇戲都喊，好廢呀！」。他嘆道，「呢啲生離死別橋段就算極老套我都好易喊，所以從來唔會主動話想睇呢啲戲就係咁解！」。

他沒想到陪女友看戲還要被取笑，女友更提醒他之後陪同去戲院看「慘情戲」時要忍着不要哭，勿失禮人。他不滿地指，「咁你唔去睇呢啲喊苦喊忽戲咪得囉！男人睇戲唔可以喊㗎咩？鐵漢柔情未聽過？」。

樓主嘆道，「呢啲生離死別橋段就算極老套我都好易喊，所以從來唔會主動話想睇呢啲戲就係咁解！」。（《來自星星的你》劇照）

有網民認同樓主女友指，「梗係X啦，男人老狗睇假嘅嘢都喊，正廢人」。不過不少網民安慰樓主，男人都有權利哭，「喊正常，男人都有感情」、「喊都唔敢喊先樣衰」、「你冇話，當年《斷背山》睇到幾多男人喊」、「喊冇問題，你女友把口有問題」，有人就說「唔樣衰，不過好奇怪。2000年左右，我試過同個朋友睇笑戲《情義我心知》，結果佢都喊！」。

有男網民分享看戲看到哭的經歷，「我試過，十多年前同個朋友介紹、見過兩次嘅女仔去睇《那些年》，望星空通話嗰段喊咗出嚟（想起初戀），真係啜泣嗰隻， 散場後再冇見過，甚至任何聯絡都再冇」。有網民建議，「可以試下笑住喊」、「偷偷地喊唔好俾人發現」。