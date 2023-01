航空公司驚爆面試要「脫剩內衣」仲咁做　準空姐淚崩：像狗一樣…

【空姐/航空公司面試/暗黑內幕】「空姐(空中服務員)」是不少人夢想職業,但揀選航空公司時要小心!有多名到科威特航空公司應徵當空姐的女性爆料,她們到酒店面試時,被強迫脫掉衣服只剩內衣褲,並遭人粗暴檢查牙齒等,直言非常丟臉,形容自己「像隻狗一樣」,更有求職者當場哭了出來。航空公司目前未回應外媒查詢。



多名到科威特航空公司應徵當空姐的女性爆料,她們到酒店面試時,被強迫脫掉衣服只剩內衣褲,並遭人粗暴檢查牙齒等,航空公司目前未回應外媒查詢。(科威特航空fb圖片)

綜合外媒報道,事發去年11月,科威特航空公司於西班牙馬德里機場附近酒店招聘空姐。其中23歲求職者瑪麗安娜(Mariana)表示,面試過程中一名女士檢查其內衣,並用記事本做筆記,令她感覺自己像是「動物園裏的動物(like an animal in the zoo)」。

另一名23歲求職者比安卡(Bianca)亦說,她被要求掀起裙子,惟面試官說想看更多,於是她最後見到只剩下內衣、裙子和緊身褲。她又說,面試官要求她張開嘴巴,對方更把頭靠近檢查牙齒,「眼睛幾乎放到我的嘴裏」,形容自己「像是狗一樣」,感到超級羞辱」。

空中服務員是不少人夢想職業。(科威特航空Facebook)

據報,航空公司亦會篩走戴眼鏡、戴牙套、有明顯疤痕、有痣、體重超重的人,有1名懂7種語言的求職者就因為眉毛上有小傷疤被淘汰,更有求職者當場哭了出來。

西班牙勞工部正調查事件,而科威特航空公司及負責面試的公司暫未回應外媒查詢。