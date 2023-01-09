航空公司驚爆面試要「脫剩內衣」仲咁做　準空姐淚崩：像狗一樣…

【空姐／航空公司面試／暗黑內幕】「空姐（空中服務員）」是不少人夢想職業，但揀選航空公司時要小心！有多名到科威特航空公司應徵當空姐的女性爆料，她們到酒店面試時，被強迫脫掉衣服只剩內衣褲，並遭人粗暴檢查牙齒等，直言非常丟臉，形容自己「像隻狗一樣」，更有求職者當場哭了出來。航空公司目前未回應外媒查詢。



多名到科威特航空公司應徵當空姐的女性爆料，她們到酒店面試時，被強迫脫掉衣服只剩內衣褲，並遭人粗暴檢查牙齒等，航空公司目前未回應外媒查詢。（科威特航空fb圖片）

綜合外媒報道，事發去年11月，科威特航空公司於西班牙馬德里機場附近酒店招聘空姐。其中23歲求職者瑪麗安娜（Mariana）表示，面試過程中一名女士檢查其內衣，並用記事本做筆記，令她感覺自己像是「動物園裏的動物（like an animal in the zoo）」。

另一名23歲求職者比安卡（Bianca）亦說，她被要求掀起裙子，惟面試官說想看更多，於是她最後見到只剩下內衣、裙子和緊身褲。她又說，面試官要求她張開嘴巴，對方更把頭靠近檢查牙齒，「眼睛幾乎放到我的嘴裏」，形容自己「像是狗一樣」，感到超級羞辱」。

空中服務員是不少人夢想職業。（科威特航空Facebook）

據報，航空公司亦會篩走戴眼鏡、戴牙套、有明顯疤痕、有痣、體重超重的人，有1名懂7種語言的求職者就因為眉毛上有小傷疤被淘汰，更有求職者當場哭了出來。

西班牙勞工部正調查事件，而科威特航空公司及負責面試的公司暫未回應外媒查詢。