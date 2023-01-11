男友出軌男同事互傳下體照　台女怒斬5年情　公開大尺度情慾對話

男朋友出軌已經令人難以接受，如果偷食對象同是男性，就更始料未及了！台灣有女生日前發文，稱與拍拖5年的男友聚少離多，而男友的行為愈發古怪，於是她偷偷查看對方手機，竟發現男友出軌男同事的對話及互傳下體照的記錄！女生最終與男友分手，並憤而公開男友與前輩大膽偷情的對話，不少網民看過後都表示大快人心，「對付這種噁爛男就是要公開」、「如果我男友出軌男的，我死後的墓誌銘上一定會放個QRcode，把這段對話紀錄放進去給大家觀賞」。



台灣有女生發文稱與男友聚少離多，日前意外發現男友出軌了男同事，最終崩潰分手。（電影《親愛的房客》劇照）

該名台灣女生在Dcard以「男友背叛了我，而對象卻是男同事」為題發文，稱與拍拖5年的男友早於大學認識，畢業後男友因為工作關係，需要搬到另1個城市。由於分隔兩地，難以擠出時間約會，他們只能輪流到對方工作的城市見面，1個月只能見4次。她表示男友經常要應酬，早前曾向她訴苦，稱因經濟不景而影響業績，還需要幫助學長做些自己不喜歡的業務，工作壓力十分大。

幸運的是，男友指公司有位同性前輩十分關照他，甚至會把業績分給他，於是兩人漸漸從前後輩發展成朋友關係，男友更指前輩「是他唯一信任的朋友」，時常會在下班後一起去健身，也會到對方家中玩。女生當時認為，男友孤身一人在別的城市打拼不容易，「有這麼一位心靈導師帶着他，我也就放心了」。

該女生公開男友與其男同事的情慾對話。（Dcard圖片）

然而，近來男友每逢休假日都不見人影，明明原本約定好會見面，但最後總是藉詞推搪，不是說工作忙碌就是要和前輩去談業務。女生稱，「憑着女人天生的直覺，嗅到了一股不對勁」，於是便到男友住處突擊檢查。雖然男友待她一如往常，但她心感不安，決定趁男友洗澡時翻查對方手機，沒料真的看到令她崩潰的真相。

原來男友私下與男性前輩發展出肉體關係，而且對話內容極其露骨，「對話紀錄充滿噁心的對話，還有不堪入目的下體照」。從女生公開的聊天記錄來看，男友曾表示與前輩的性愛「感覺真的很美好」，而前輩就提議下次嘗試性虐行為，又直接提問「你女友那邊怎麼處理」，男友則表示之後會找理由分手，同時大膽向前輩示愛，「別說了，晚上她要來找我，今天先不聊，愛你」。

女生看到對話內容怒不可遏，「男友居然劈腿他口口聲聲說的好導師」，待男友洗澡後便即時攤牌。沒料男友僅支吾其詞地認錯，表示因為工作壓力加上通宵工作，出現了嚴重的性功能障礙，怕不能再給女友「幸福」，剛好前輩對他尤為照顧，一時意亂情迷下就發展出肉體關係。

樓主的男友解釋因為工作壓力過大，因此出現了嚴重的性功能障礙，剛好前輩對他尤為照顧，漸漸就發展出肉體關係。（電影《親愛的房客》劇照）

女子聽罷只覺難以諒解，「曾說過要努力賺錢給我一個家，卻劈了腿，而且對象還是個男的，理由卻是多麼的瞎」，於是直接離開男友家並提出分手。她慨嘆這些年付出的真心都被白費了，「不懂我為何輸給一個男的」，心中難過不已。

帖文引來網民熱議，不少人都批評樓主男友跟前輩太過分，「不懂為什麼不愛了不直接分欸」、「還沒分手就搞在一起」、「無關性向，劈腿就是超噁」、「出軌就是出軌屁話那麼多」，亦有人可憐樓主，「這個打擊也太大了吧！」、「好強大的殺傷力！輸給男人真的會讓人很難過…」。

（Dcard）