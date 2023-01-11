老公破產亡　闊太歷巨變患抑鬱　為面子偕兒子住斷水斷電豪宅12年

由不愁衣食變成三餐不繼，突如其來的巨變並非人人也能承受。印尼1名婦人自富豪丈夫破產並離世後，因受不住打擊而患上抑鬱症，但她不願面對家道中落的現實，堅持與獨生兒子居於廢棄豪宅內12年，甚至連單位斷水斷電仍覺得自己有能力照顧兒子，拒絕接受他人幫忙。



印尼1名婦人自富豪丈夫破產並離世後，因受不住打擊而患上抑鬱症，但她不願面對家道中落的現實，堅持與獨生兒子居於廢棄豪宅內12年。（《家族榮耀》劇照）

外國傳媒報道，現年58歲的婦人（Eny Sulkaesih）蘇爾卡西赫被發現與獨生兒子居於印尼一棟已斷水斷電的廢棄豪宅長達12年，直至近日健康狀況惡化，才被強迫送院治療。

蘇爾卡西赫年輕時原本與丈夫及兒子過着富有生活，詎料丈夫12年前破產，其後更不幸去世，令她大受打擊。由於丈夫未有留下財產，她需獨力撫養兒子，同時面對突如其來的貧困生活，生活巨變終令她患上抑鬱症。一名曾在蘇爾卡西赫工作的管家形容，女僱主本來學歷顯赫，更擁有醫生資歷，是個善良又樂於分享的人，「我以前的工作是幫忙熨衣服，從小孩的童年就看得出，他們家曾經很富有」。

患病後蘇爾卡西赫變得孤僻及自我封閉，為了面子不願面對家道中落的現實，甚至對貧困感到羞恥，但她一直深信自己有能力照顧兒子，即使因無法負擔費用而令住所被斷水斷電，仍拒絕接受當地政府與附近熱心鄰居的支援，「她覺得她還很有錢，不想接受幫助」。

患病後蘇爾卡西赫變得孤僻及自我封閉，為了面子不願面對家道中落的現實，即使因無法負擔費用而令住所被斷水斷電，仍拒絕接受當地政府與附近熱心鄰居的支援。（《家族榮耀》劇照）

蘇爾卡西赫的獨生兒子阿比瑪（Pulung Mustika Abima）一直侍母至孝，無論何事也會徵詢媽媽的意見，更一度為了照顧母親而被迫輟學，「自從爸爸走了，媽媽的精神就不太好」。雖然他也認為媽媽不願與外界接觸的舉動有問題，「媽媽從不外出，把自己關在家中」，但卻不敢違背對方的意願，只好偷偷接受鄰居幫忙，給他介紹工作，他現時任職保安員，以微博收入與媽媽在廢棄豪宅內相依為命。

直至近日蘇爾卡西赫健康惡化，不得不被送院治療，鄰居們才有機會到母子的家，幫忙清潔惡劣的居住環境。蘇爾卡西赫目前被送往當地的社會服務機構，接受治療及照顧，阿比瑪起初也不願與媽媽分開，但考慮到媽媽的健康，只好接受安排，並努力以保安員的薪金支付媽媽的醫藥費。