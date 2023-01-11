厚德邨缺德居民扔紙巾出窗　石壆成座紙巾塔　鄰居怒斥：垃圾蟲

成座「紙巾塔」好惡心！有將軍澳厚德邨居民於網上發文斥責缺德的鄰居，指邨內某座公屋的19樓居民丟棄大量紙巾於窗外石壆，形成「紙巾塔」。帖文引起熱議，網民紛紛批評「不知所謂」、「樓下多得佢唔少」、「正乞兒，無公德心」、「捉到就扣分」。《香港01》正就事件向房屋署查詢。



有將軍澳厚德邨居民於網上發文斥責缺德的鄰居，指邨內某座公屋的19樓居民丟棄大量紙巾於窗外石壆，形成「紙巾塔」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名居民昨日（10日）於facebook群組「將軍澳主場」發文貼出照片，只見窗外石壆堆積了大量紙巾，更有對疑似是襪子的物件，部分伸出了石壆，幾乎快掉下樓。

樓主指出，位置是厚德邨內某座公屋的19樓，嘲諷是「奇景」，又說「今日落雨已經低咗三分之一 ！」、「樓下嗰幾層都有佢嘅屍骸！」，她直斥「知道係自己就檢點啲，唔好再做垃圾蟲啦！顧己及人！」。

有網民留言批評，「個條友諗到顧己及人就唔會咁做啦」，有人揶揄「將軍澳神射手」，有人猜測「會唔會係打完X機呵！」、「呢度有幾多億？」、「紙巾輕飄飄，唔係近距離拋好難中同一個位」。

根據房屋署「屋邨管理扣分制」，如公屋/中轉屋住戶「亂拋垃圾」會被即時扣5分，「高空拋擲破壞環境衞生的物件」會被即時扣7分。如在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約／暫准證將被終止。