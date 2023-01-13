靚女同事打扮性感！肥師奶唔抵得跟風露腰腿　網民嘲：東施效顰

做人最忌是太有自信！有女文員於網上發文分享「女人的戰爭」，指出有名美女同事於大半年前入職，對方懂得化妝打扮，獲得不少女同事讚美。惟人緣好的美女總會惹人妒忌，有名師奶同事東施效顰，經常穿着暴露的衣服，反突顯其粗腰熊背的身材缺點，師奶還矛盾地斥美女「着咁少衫肯定係個衰女仔」，令她十分無奈及反感。



有女文員於網上發文分享「女人的戰爭」，指出有名美女同事於大半年前入職，對方懂得化妝打扮，結果惹來師奶同事妒忌。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

該名女文員投稿至fb專頁「奴工處」表示，公司對員工服飾沒特別要求，穿休閒牛仔褲、T恤也沒問題。大半年前，有名較注重打扮的美女同事入職，「有時小背心長褲化妝有埋髮型」，不過回到辦公室後也會穿上外套。不少女同事都以讚美的目光看待，認為「好日系又襯得好好睇，完全唔係家居街坊look」。

女文員說，人緣好的美女總會惹人妒忌，「有個師奶同事唔抵得佢又靚又叻」，自從美女入職後，師奶「隔兩日就好自信咁着露粗腰／露肚腩／露熊背／露大根短褲，成日問我佢靚唔靚」。她崩潰道，「放過我啦auntie，我仲想努力工作呀！」。

女文員又大呻，師奶經常「好得閒唔做嘢喺靚女後面反佢白眼，講佢着咁少衫肯定係個衰女仔，人哋做咩又話人蠢呢樣嗰樣」，騷擾她工作。她嘲諷道「咁多時間講人，做運動啦，你着成咁，你有老公㗎，係咪想浸豬籠呀？」。

女文員大呻，師奶經常「好得閒唔做嘢喺靚女後面反佢白眼，講佢着咁少衫肯定係個衰女仔，人哋做咩又話人蠢呢樣嗰樣」。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

帖文引起熱議，有網民猜想，「20年前師奶同事都可能曾經係眾人嘅女神」，又笑言「事主文字形容，個C9（師奶）自身已經係一個浮水豬籠，難沉呀！」、「為咗滿足唔同嘅market（市場），好員工」、「為工作增添趣味」。

有網民直言，「啲肥醜師奶女士妒忌心最重」、「東施效顰」，有人建議「叫佢着比堅尼返工，贏晒」、「叫佢直接印一比一咕𠱸，聖誕攞嚟交換禮物啦，一定贏」、「理得佢啫，玩得耐無人理佢就會無癮」。