借住男友家3年！女大生做1件事即遭趕出家門　網民：沒打起來就好

借住別人家多時，突然就被趕出家門？有女大學生發文大呻，她大一已搬進男友家住，一住就3年省下不少房租，但近日兩人因為晾衣服問題發生口角，男友拒幫她晾衣物，更氣得摔東西，她也一氣下拿起男友最愛的模型摔落地，沒料到男友真的失去理智，即場趕她出門。雖然網民安慰及建議她自己兼職賺租屋錢，惟有不少人批評她不應摔男友最心愛的模型，「沒打起來就好」。



台灣有女生借住男友家3年，坦言省下房租，但麻煩事也不少。（《台北女子圖鑑》劇照）

台女日前在當地學生論壇「Zuvio」發文，大呻「我被男友趕出來了」。她交代自己離鄉到台南讀大學，一年級上學期住在女生宿舍，後來結交到男朋友，下學期就搬到男友家住，「因為男友剛好是在地人所以也幫我省了房租」。這一住就住了3年之多，但她也透露寄人籬下麻煩不小，比如說對方父母在家時她很不自在。

日前她和男友外出吃飯，回家時她身體突然不適，「請他幫我曬個衣服，（他）死也不要」，竟然計較起曬衣服時有不少她的衣物，兩人就因此吵了起來。男友不知為何如此生氣，開始摔東西，「我一氣之下也摔了他最愛的模型」，結果男友當場失去理智，「叫我滾出去，說這裏是他的家不是我的」。

兩人互不相讓下，她即時收一收衣服就出門離去，當天去朋友家暫住了一晚，「男友也狠狠心把我東西都收好了放在他家的門口，等我去拿」，又希望有好心網民推薦一個在台南科大附近的租屋處。

有網民同情女生遭遇，安慰她可以找更好的男友，「男友情緒有問題，自己住會比較自由，房租就去打工賺錢付就行，下一個會更好 」，甚至提出可以讓她暫住，但也有留言認為這是累積下來的問題，「沒打起來就好」。

然而，不少網民反批評樓主摔男友最心愛的模型不智，「要是他真的失去理智會揍人的，沒打你代表他克制的不錯」、「女生好像以為模型是十幾塊的買得到呢」、「住他家摔他東西，妳怎麼好意思」。有人提醒樓主，「寄人籬下要懂得自己已經沒地位了，更何況你們不是夫妻，他沒必要包容，你也沒必要委屈自己，該散就散吧」。

（綜合）