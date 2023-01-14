驚！學生港鐵車廂玩蛇　活蛇纏腰淡定睇手機　網民憂引乘客恐慌

根據《香港鐵路附例》，任何人不得帶同動物進入港鐵車站範圍，只有導盲犬可獲豁免，惟有網民周三（11日）在佐敦站上車後，竟發現車廂內有1名學生上演「活蛇纏身」，一邊淡定地用手機，一邊任由蛇在腰部任意爬行，該名學生最後與友人帶同蛇在金鐘站下車。在剛過去的聖誕節，有乘客亦曾在港島線列車內看到另一男子攜「王蛇」上車，故是次「蛇出沒」已為1個月內第2宗。《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。



有學生於港鐵車廂一邊用手機，一邊讓1條橙黃色的活蛇在身上纏行。（網上圖片）

事發於周三（11日）下午約2時，該網民在港鐵佐敦站上車，不久發現1名坐在靠邊位置、身穿校服的男學生，竟讓1條橙黃色的活蛇在身上纏行，而坐在旁邊的友人亦曾將蛇拿起把玩，兩人最後攜蛇於金鐘站下車。

「蛇出沒」一事在網上隨即掀起熱議，對寵物蛇有一定認識的網民就指出，該名學生身上的是粟米蛇（Corn Snake），沒有毒性，除非受攻擊，否則甚少主動咬人；不過，部分網民則稱港鐵禁止乘客帶導盲犬以外的動物上車，認為涉事學生沒有考慮其他乘客的感受，一旦車廂內有懼怕蛇的乘客，或會引起恐慌，「港鐵唔畀帶動物上車，仲要真蛇無Cage（籠）」、「留喺屋企玩啦！」、「一陣嚇親老人家、大肚婆」、「如果走甩咗，好易造成混亂」。

學生與友人最後攜蛇於金鐘站下車，有網民則認出學生身上的為粟米蛇（Corn Snake），沒有毒性，除非受攻擊，否則甚少主動咬人。（網上圖片）

然而，活蛇現身港鐵車廂事件並非月內首次，於剛過去的聖誕節（2022年12月25日），已有乘客在港島線列車內，發現1名男乘客一邊把玩長約60至70厘米的王蛇，一邊使用手機，其間小蛇的頭部一度伸向另一乘客的背包，又不停伸舌。

根據《香港鐵路附例》，除了導盲犬以外，任何人士不得在未經許可的情況下帶同動物或禽畜進入港鐵車站範圍，違例最高罰款可達5,000元。