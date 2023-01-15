新買毛毯驚揭寫上奇怪數字　女生超驚：已蓋幾天　網民猜是這原因

這是「記憶麵包」的朋友「記憶毛毯」嗎？台灣有女生於網上發文分享，稱早前買了1條新毛毯，蓋了幾天後才突然發現毛毯上寫了一堆奇怪數字，讓她十分擔心是否為「二手貨」，卻被商家當新品出售。帖文引起熱議，有網民猜測是工廠裁縫寫在毛毯上，「這不是二手，是工廠裁縫寫的，沒注意就賣給你了，如果你不介意還是能用的」。



台灣有女生於網上發文分享，早前買了1條新毛毯，蓋了幾天後才突然發現毛毯被寫上一堆奇怪數字。（「Dcard討論區」圖片）

該名女生於Dcard討論區以「新買的毛毯上有奇怪的數字」為題發文表示，早前於路邊1間店買了該條100元新台幣（約26港元）的毛毯，蓋了幾天後，突然發現毛毯上有堆奇怪的數字。從照片可見，白色的毛毯被人用黑色粗體筆寫上「4088、35049」等數字，她說「拍照起來比較明顯，實際上顏色淡一些，感覺很像用奇異筆（即麥克筆／箱頭筆）在上面寫字」。她憂心地問「我該怎麼處置這張毛毯？」，指出「想到可能是之前有人用過又拿出來賣就覺得好可怕」。

有網民笑言，「那個是Pi（圓周率）造型的毯子，蓋過之後微積分不會被當」、「可能是宋慧喬在唸書時不小心寫上去的，不用擔心，她已經考上大學了（連繫韓劇《黑暗榮耀》劇情）」。

不少網民指出數字是工廠工人寫上，「你買到他們的布邊，工廠工人計算布匹用量會隨手寫在尾端，裁減師傅沒注意到就下裁了，拿去跟老闆退吧」、「布邊通常是廢料，也是布料貼合比較差的位置，既然是不要的就會隨手計算，大多數都會丟掉或做廢布擦拭使用」、「那是工廠寫上去的，寢具商路過」。

有網民提醒樓主之後買東西要當場檢查，「如果不是固定的攤販，通常菜市場的應該已經找不到老闆了。以後買東西當場檢查，記取教訓就好，都花錢買了，你不敢用就拿去送給別人敢用的人，不要浪費了」。