練功？赤膊男躺馬路相片瘋傳　尖沙咀廣東道黃格仔內翹手翹腳瞓覺

就地練功？周五（1月13日）網上瘋傳照片，顯示1名赤膊男子躺在柯士甸道與廣東道交界馬路的「黃格仔」內，脫下牛仔褸放在一旁，翹手翹腳躺下，網民形容「有人喺度練緊功」，惟四周有許多車輛經過，場面十分驚險。事件引起熱議，不少人笑言雖然氣溫回暖，「今日冇太陽喎」，又指他可能在抗議，但黃格仔是行人與車輛均不能停留，有關舉動極度危險，「一個唔該司機睇唔到，有車轆過就玩完」。



有網民拍到1名赤膊男子躺在廣當道及柯士甸道交界，十分危險。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

今午facebook有多個群組瘋傳多張照片，顯示中午12時許，1名赤膊男子躺在馬路「黃格仔」位置，不少在場司機拍照分享，指事發於柯士甸道廣東道交界，「有人喺度練緊功」。照片顯示，該男子脫下一件牛仔褸赤膊躺在地上，翹手翹腳狀甚放鬆，惟他躺正馬路中心，有大量車輛經過，場面驚險。另一角度所見男子躺下時緊閉雙眼。

事件引起網民熱議，有人笑言「今日熱咗，貼地涼快啲」、「今日冇太陽喎」，「如果係電燈柱上面瞓就話佢勁」、」、「練緊～倒掛金鉤」。有留言推測他是否在躺地抗議，「買唔到高鐵票，瞓地抗議？」、「走失咗啫，有17個銅人係高鐵站等緊佢一齊返上去」。

有人則推測男子可能精神狀態有異，又或者曾服食藥物失常，但其行為如同玩命，可說極度危險，「嗰個路口咁多車經過，一個唔小心司機睇唔到照駛過，輾過佢真係命都無」。

（綜合）