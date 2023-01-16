阿爸買錯「SM Barbie」畀阿女玩　18禁玩具超齊全　網民：哪裏買

不論男生或女生，小時候能擁有自己喜歡的，玩具總是覺得很幸福。



不過有一名爸爸卻抱怨，在網路上買了一組Barbie（芭比）娃娃想給女兒玩，沒想到收到貨打開一看，內容物讓他看傻眼，哭笑不得地說只能「自己玩」。

貼文引起熱議，不少人看了也好奇想問：「哪裏買？」

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這名網友在臉書「爆廢公社」貼文表示，他在網路上買了一組Barbie娃娃玩具想給女兒玩，但收到物品後打開一看卻讓他覺得「貨不對版」。

仔細一看發現Barbie娃娃沒穿衣服，而且嘴巴、手和身體都被繩子綁了起來，配件也不是美麗的衣服可以換，反而是一些SM和男性生殖器造型的道具，讓這名爸爸看了很傻眼。

他開玩笑地說現在不敢把玩具給女兒玩，只能留著自己玩，也溫馨提醒網友們「別再相信網購」，沒想到貼文和照片一出，引起廣大網民熱議。

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照片讓眾人看了全笑翻，「太情色了」、「等等，這也做得太細緻」、「Barbie公主滿足你一直無法實現的夢想」、「應該是你自己要買的，硬要推給女兒」、「唯一支持多元成家，各種性向癖好」。

「這是變態大人玩具吧」、「我幫女兒買那麼多次Barbie娃娃，怎麼都沒看過這種的？」、「原來還有SM版」、「醒醒吧，你沒有女兒」、「誰說Barbie娃娃只有小孩可以玩」、「別人買的Barbie都特別有趣」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】