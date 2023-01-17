外傭擅取回收舊衣穿著　人妻嬲爆稱老公險認錯人：差啲走去攬姐姐

不少人為響應環保都會回收舊衣，近日就有人妻發文，指清理家居時發現很多不合穿的舊衣，便請外傭拿去回收箱。沒料她數天後發現，姐姐竟穿上自己舊衣，由於對方身型與自己很像，老公更一度認錯兩人的背影，「差啲走咗去攬工人姐姐」。人妻因而感不滿，質疑外傭擅自取走她打算捐贈的衣服穿如同「偷著啲衫」。帖文惹來批評，網民認為樓主小器，直指她回收舊衣目的是為了減少浪費，不應介意送給姐姐穿著。



有人妻發文指清理家居時發現很多不合適的舊衣，便請家傭拿去回收箱，數天後卻發現對方穿上自己舊衣。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該人妻在香港討論區以「發現工人姐姐偷著我啲衫！」為題發帖，指最近清理家居時發現很多不再合適的舊衣，為免霸佔衣櫃位置，便打算捐出去，並將不要的舊衣放在垃圾膠袋，拜託外傭幫忙拿去回收箱扔掉。不料數天後她卻發現，姐姐身穿的衣服很眼熟，「睇真啲發現就係我嗰日掉嘅衫！」。

人妻指，由於姐姐身型與她相似，對方穿上她的舊衣時，令老公認錯背影，「老公見到佢背影以為係我，仲差啲走咗去攬工人姐姐，好彩攬之前見到我！」。事件令她非常不滿，質疑對方取走舊衣前並無通知她，「好想叫工人姐姐唔好著我啲舊衫，但又好似好衰咁」。

人妻指，由於姐姐身型與她相似，對方穿上她的舊衣時，令老公認錯背影。（《我的上流世界》劇照）

帖文惹來網民討論，有人批評樓主自私又小器，認為既然她打算回收舊衣，便不應介意給下傭穿著，「你覺得舊，姐姐可能覺得好靚呢？」、「我和老婆掉或捐衫褲前都叫工人先揀，剩下佢拎去救世軍」、「你捐啲衫都係想畀其他人著，工人姐姐着又有什麼問題呢？」、「唔要嘅舊衫大方啲，豪畀佢啦」、「香港師奶心胸窄，一面要攞環保光環，一面認為使咩要對工人咁好，掉咗都唔益佢」。

另有人笑言或許老公或另有目的，「可能你老公本身就真係想攬工人姐姐」、「今天著你嘅舊衣服，他日變身上位做女主人」。亦有人分享類似經歷，認同不應把自己衣服給家傭穿，「其實會認錯，我老公試過想叫我，但原來係姐姐，所以𠵱家我都唔畀佢了」。