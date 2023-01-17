被平治阻路　Tesla爬頭硬閘大報復致兩車相撞　網民：蓄意危駕

又1個「馬路炸彈」！網上流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，有Tesla（特斯拉）司機疑不滿Benz（平治）司機未有讓線，竟在後衝前爬頭「硬閘」對方，導致兩車相撞。影片引起網民熱議，有人指出，「咁小事都跳掣，你唔好揸車喇」、「蓄意危險駕駛，打橫攔截，賠錢罰款再加永久釘牌就啱晒，否則一定再有下次，嗰時晤知仲有冇咁好彩，冇人命傷亡喇！」。



網上流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，有Tesla（特斯拉）司機疑不滿Benz（平治）司機未有讓線，竟在後衝前爬頭「硬閘」對方，導致兩車相撞。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」日前發佈1段題為「車CAM直擊 -Teslxn一時意氣用事～唔讓我？一齊唔好走」的28秒車cam影片，事發時間為上周六（14日）下午5時許，地點為西灣河麗灣大廈對開，車cam拍到Tesla停靠在行人路的左線，但被1輛打死火燈的灰色私家車頂着無法駛前，故扭右車身待切線，旁線則有輛平治，兩車靜待前方巴士等車輛駛前。

當前方車輛駛走時，平治緊接駛前，Tesla司機疑不滿平治未有讓線，竟隨即在後扭右切線，加速爬頭扭左「硬閘」，結果平治司機收掣不及，撞上Tesla。

Tesla司機加速爬頭扭左「硬閘」，結果平治司機收掣不及，撞上Tesla。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

網民對事件議論紛紛，直斥Tesla司機危險駕駛，「條片拍得非常清楚，如果攞嚟作為呈堂證供危險駕駛冇得走！」、「反社會行為，真係要終身停牌」、「我覺得而家考牌之餘仲要考埋EQ囉」、「真係無法無天！警方立即介入」、「呢位TesX，咁嘅速度，如果唔係有後車撞一撞stop到佢，都直接衝上行人路撞死途人」。

不少網民指出，Tesla司機駕駛態度差，「到底係X街鍾意買Tesla，定係買咗Tesla會變X街」、「無奈！Tesla又平又快，自然吸引到某類人，可惜連累一些只想為環保作出貢獻嘅正常駕駛者，因為呢啲人嘅行為而要畀貴保險」。有網民則強調，人的車品與車種沒有關係，「這是個人駕駛習慣，和車種没有任何關係。成熟的駕車者，轉線打燈，車讓則出車，車不讓則等待，卻不期望人必定讓你，這是駕駛基本知識」。