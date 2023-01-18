月經疼痛　20歲女靠食止痛藥止痛　10年後求醫驚揭腎壞掉下場悽慘

月經來臨痛楚難耐，但止痛藥不要亂吃！有台灣腎臟科醫生分享痛例，一名30多歲女生月經時習慣吃止痛藥，吃了10年後導致腎臟功能出現問題「壞掉」，最終需要「洗腎（血液透析）」，下場悽慘。有醫生提醒，止痛藥使用不當可能導致急性腎衰，而本港衛生署列出6項使用止痛藥須知，警告服用時切勿飲酒。



月經來臨痛楚難耐，但止痛藥不要亂吃！（示意圖／資料圖片）

台灣腎臟科醫生洪永祥於節目分享病例，指曾有一名30幾歲女生就診，腎臟功能已出現問題，接近「洗腎」標準，情況之差令感到奇怪，問診後才發現唏噓原因。

洪醫生表示，該女子於月經來前會非常不舒服，20歲後症狀更愈來愈嚴重，除了下半身痛，還出現偏頭痛，嚴重時更會聽到血管發出的聲音，眼睛亦看到不明閃光，於是女子選擇吃止痛藥緩減症狀；到後來一般止痛藥也無法減輕症狀，女子便改吃從日本購入的止痛加強錠，一吃就是10年，最終因長期服用止痛藥，腎臟受到不可逆轉傷害，再半年後女子終於迎來「洗腎」命運。

一名30多歲女生月經時會吃止痛藥止痛，吃了10年後導致腎臟功能出現問題「壞掉」，最終需要「洗腎（血液透析）」。（示意圖／gettyimages）

洪醫生解釋，該女子症狀是「月經型偏頭痛」很多女生都會出現，患者應向神經內科、婦產科求診，又提醒如果身體不適，應向專業醫生求助。

港衛生署列使用止痛藥6大須知



止痛藥是常用藥物，也是「居家旅行必備良藥」，惟重中之中是要適當使用！本港衛生署列出了使用止痛藥的6大須知，使用時緊記要留意了。

服用止痛藥6項須知：

1）根據藥物標籤或你的醫生或藥劑師的指示服藥。切勿服用超過建議的劑量，否則會增加嚴重副作用風險

2）不應把你的止痛藥給予其他人服用，因為不同人的疼痛成因和嚴重程度或有不同

3）如你正服用止痛藥，切勿飲酒，因可能會增加藥物副作用的風險和嚴重程度

4）保持健康的體重，因額外的體重會增加背部肌肉和關節的壓力，令背痛和膝痛惡化

5）持續做溫和的運動，例如散步和游泳，以避免運動量減少引致疼痛加劇和喪失功能的惡性循環

6）當你感到疼痛時，緩慢地深呼吸，可令你保持放鬆，並且防止肌肉拉緊或焦慮，以免導致疼痛惡化。

