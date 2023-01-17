傳姜濤$1800萬買西環豪宅　收入原來高到咁！盤點MIRROR成員業主

【姜濤／KEUNG TO／買樓／收入】人氣男子組合MIRROR成員收入已高到可買豪宅？有傳媒報道，西環「維壹」中層C室，實用面積662平方呎的單位被買家姜濤 （KEUNG TO）以約1,800萬元買入，相信是MIRROR成員姜濤，而1,800萬元，相當一般港人不吃不喝工作75年，十分誇張。其實除了姜濤，其他MIRROR成員亦有人已經置業，以下一一話你知。



姜濤叱咤風波持續了幾天。（陳順禎 攝）

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現年23歲的姜濤是ViuTV人氣男子組合MIRROR成員之一，出道3年紅遍香港，更已奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的歌曲大獎」等多個樂壇大獎，前途無可限量。

而昨日（1月16日）有傳媒爆出，西環「維壹」中層C室，實用面積662平方呎的單位被買家姜濤 （KEUNG TO）以約1,800萬元買入，以名字及拼音估計，相信就是MIRROR成員姜濤。

有傳媒爆出，西環「維壹」中層C室，實用面積662平方呎的單位被買家姜濤 （KEUNG TO）以約1,800萬元買入，以名字及拼音估計，相信就是MIRROR成員姜濤。（資料圖片）

究竟1800萬元是什麼概念？假若姜濤以「Full Pay」買入，以統計處最新公布港人2022年第3季就業收入中位數持2萬元計算，相等於一般港人工作900個月，即75年的收入，相當厲害。

至於姜濤收入到底有多高？翻查資料，曾有報道指出姜濤出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元，意味姜濤出一次騷，已等於一般港人工作25個月、約2年收入。不過這個價格於2021年傳出，來到2023年，姜濤的騷價相信已有躍升。

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其實除了姜濤，亦有MIRROR成員已經買樓上車。翻查資料，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早在2021年已入市，與家人購入港鐵鑽石山站上蓋綠置居項目啟鑽苑一伙面積約400平方呎單位。李駿傑當時說單位與家人同住，並非「Full Pay」入市，更謂日後要努力工作供樓。

MIRROR成員及部份藝人單位面積▼▼▼

而MIRROR另一成員柳應廷（Jer）亦於2022年4月份，到錦上路站新盤柏瓏 I 售樓處參觀示範單位，最終未有入市。當時柳應廷表示，「香港好多人夢想係買樓，我都係一個小小嘅香港人」，又笑指自己「財力方面仲好有問題」，而其心目中的「Dream House」為獨立屋，原因是有多些私隱。

以上數字只供參考。