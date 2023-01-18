新同事常牛頭唔搭馬嘴　打工仔行過座位驚揭真相　網民爆笑：識玩

同事說話不在同一頻道上，可能有古怪！有打工仔於網上發文表示，最近有新同事入職，他察覺對方「講嘢成日牛頭唔搭馬嘴」，直至有日他走近座位，始發現對方於上班期間偷偷喝酒，讓他大感震驚。有網民笑言，「識玩，一返工就醉X咗，收工就酒醒，再去飲過」、「罪大惡極，居然唔叫埋大家一齊飲」、「壓力咁大，啤啤佢先」。



有打工仔於網上發文表示，最近有新同事入職，他察覺對方「講嘢成日牛頭唔搭馬嘴」，直至有日他走近座位，始發現對方於上班期間偷偷喝酒。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」指出，公司每個員工座位的圍板都很高，因此私隱度頗高，而他最近發現有新同事「講嘢成日牛頭唔搭馬嘴」，直至有天他走到對方座位旁，「想喺佢電腦夾啲嘢」，沒料到竟撞破對方正偷偷喝啤酒，「再裝下佢枱底成4、5個酒樽……」。

網民留言笑說，「Early happy hour（提早歡樂時光）啫！」、「就係要飲咗酒先醒」、「如果唔係有陣酒味，我都想飲住返！」、「酒精激發戰鬥力」、「呢啲先叫真正嘅返工」、「可能仲有個雪櫃添」、「睇下枱底有無滾緊肥牛同雞子」。

有網民分享，「做過startup（初創）公司紅白啤酒任飲，法國公司同事枱底有幾箱紅酒」。亦有人「教精」投稿者同事，「倒落保溫杯嘛」、「佢又揚咗啲嘅，通常會斟落flask（扁酒瓶）度」。