注意！街市檔派贈品引長者排隊　搶銀包逼買貴價廚具　網民斥呃人

所謂便宜莫貪，一時貪心或會招致嚴重損失！有網民日前分享年老媽媽被騙經歷，指媽媽到街市購物時，看到有檔口以派贈品作招徠，吸引大批長者排隊便「跟住排」。沒想到檔口其實專向長者下手，以貴價推銷家品，即使樓主媽媽表明不夠錢，職員亦搶去銀包並取出所有現金「強迫」她落訂，更開出單據寫明欠款，並記下地址上門送貨及收取餘額。最終樓主媽媽未有繳付餘額，惟被「搶去」的百多元訂金亦未能收回，令樓主深感不忿，直斥涉事檔口存心欺騙長者。



有網民日前分享年老媽媽被騙經歷，指有檔口以派贈品作招徠，專向長者下手，以貴價推銷家品，即使樓主媽媽表明不夠錢，職員亦搶去銀包並取出所有現金「強迫」她落訂。（fb「黃大仙區友」圖片）

「這明顯是騙案，就是欺騙老友記！」該名網民於facebook群組發文，指媽媽上周四（12日）到牛池灣街市買餸時，看到有檔口吸引了大批長者排隊，媽媽見店舖似是派發贈品，故「見人排隊就跟住排」。不過店舖原來以贈品作招徠，實質是以貴價推銷普通家品，包括廚刀及砧板等。

樓主媽媽向職員表明不夠現金，打算拒絕購買，沒料職員就搶去她的銀包，取出內裏所有現金共160元，並開出單據，「上面寫着訂金$160，欠$640，共$800」，又記下她的地址以便上門送貨及收取「尾數」。

樓主媽媽向職員表明不夠現金，打算拒絕購買，沒料職員就搶去她的銀包，取出內裏所有現金共160元，並開出單據，又記下她的地址以便上門送貨及收取「尾數」。（fb「黃大仙區友」圖片）

當職員上門收款時，樓主媽媽未有付錢或接收貨品，「阿媽沒有給他們，說不要了」，但亦未能取回被「強行」收取的訂金，變相白白損失了160元。樓主返家後得知經過感到非常氣憤，直斥涉事店舖有意向長者埋手欺騙金錢，「阿媽說看着公公婆婆將身上所有錢拿出來，有幾千的，有幾百的！」，建議網民要提醒身邊長者避免受騙，「佢哋就係蝦老人家唔識反應，等天收！」。

不少網民看過帖文也指，相關店舖的「行騙」手法沿用多時，專向老人家下手，而且集團往往只租用短期檔口，並以合法買賣作為藉口，令受害人難以追討，「他們臨時檔口，只擺二日就走人，即時報警最實際」、「好難告佢，買賣交易，你情我願」。

亦有人認為，職員搶銀包強迫購物的行為已屬不當銷售，理應即時報警，「報警啦，搶銀包攞錢」、「呢個手法已經用咗好耐了，希望唔好再有人受騙」、「新年將至，大家要小心呢啲時候好多無良出嚟搵食」。