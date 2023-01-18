公屋│新移民一家四口想加名　小紅書網民製攻略1招更快上樓換大屋

【公屋／加名／擠逼戶／小紅書】輪候公屋多年，突然要「加人」怕單位不夠用，究竟如何抉擇？有新移民媽媽於內地社交網站「小紅書」發文表示，其65歲的老爺奶奶正申請市區2人單位，她與丈夫連同2名小孩，一家四口日後打算與兩老同住方便照顧，但又怕2人單位太逼不夠用，猶豫現時應讓兩老繼續以2人單位等市區派屋再「加名」，還是先「加名」再轉排較大單位。帖文引來網民熱議，紛紛獻上「攻略」，建議她待老爺奶奶獲派公屋再「加名」，可更快獲得大單位。



現時公屋輪候時間數以年計，輪候時間視乎居住人數及單位地區而有不同。（資料圖片）

該新移民媽媽於「小紅書」以「香港申請公屋，等了6年現在加名還是繼續等？」為題發文，指她一家四口均為非永久居民，而65歲的老爺奶奶已輪候公屋單位逾6年，原本在新界已到配房階段，但因兩老想轉回市區居住，於是繼續以2人單位申請身份排隊。

該新移民媽媽指出，她與丈夫及兩名孩子打算以後與兩老同住，方便照顧，但又怕2人單位太細不夠用，猶豫是要等兩老取得公屋後再「加名」申請擠逼戶調遷，還是現在直接「加名」，「如果現在加名的話，由於一家四口都不是永居（永久居民），只有2老人是永居，2永居拖2非永居，只能加我和老公名字，不能再加2個娃（2個娃其中一個還要等一年才有單程證）」。

她形容自己的情況較為複雜，「聽講派房那時需要過半人數永久，如果加小孩名字，就要等老公3年多後換永久才夠過半人數。再者，加了名，從2人隊伍換4人隊伍還要排隊更久，所以好糾結」，遂求問其他網民，「真心很煩惱，求助大家幫幫忙看看？萬分感謝」。

該新移民媽媽於「小紅書」以「香港申請公屋，等了6年現在加名還是繼續等？」為題發文，猶豫是要等兩老取得公屋再「加名」申請擠逼戶調遷，還是現在「加名」。（小紅書）

帖文引來大批網民提供攻略，主要都建議新移民媽媽先等兩老獲派公屋單位再「加名」，認為可更快上樓及調到更大單位，「加名，因為剛拿了公屋，新住戶不知道要多少年後加名才能換大屋」、「先拿了房，兩人單位，然後申請加名，等過半數永居申請擠逼戶調遷，6人住2人單位應該會是第一天選房，大戶可以任選了，時間短」、「最好先拿到公屋，然後去加名！到時一邊抽居屋一邊排擠逼戶，你哋6人住2人單位排擠逼戶，排名一定靠前，這樣比較快上到樓」、「既然你老爺奶奶都開始派屋了，就別考慮別的了，先拿了房子先。有個居所定下來先，也是好事啊！」。

根據房委會公屋擠逼戶政策，凡「家庭人數總和不超過9人」及「居住密度平均每人少於7平方米室內樓面面積」的公屋租戶均可申請，（資料圖片）

根據房委會公屋擠逼戶政策，提供位於市區、擴展市區、離島及新界的公屋單位給符合資格的公屋租戶申請調遷，凡「家庭人數總和不超過9人」及「居住密度平均每人少於7平方米室內樓面面積」的公屋租戶均可申請，而申請者家庭人數包括現時租約上的認可家庭成員。

另外，如個別認可家庭成員符合下述特殊情況且申請時能提交有效的醫療證明文件，在計算居住密度及家庭人數時均可作一位額外家庭成員計算：

1）已經懷孕十六個星期或以上

2）為非短暫性需要於室內倚靠輪椅活動人士

3）為四肢癱瘓人士

4）為須長期於家中洗腎人士

5）為患有過度活躍症人士

