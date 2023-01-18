天氣凍壞熱水爐　電器店老闆不忍小朋友無涼沖　極速安排安裝獲讚

天氣寒冷，回家能沖個熱水涼實在是冬天一大享受。有港爸就在社交平台發文，指周日發現家中熱水爐故障，由於當日氣溫急降，令他擔心家中兩名子女於寒冷天氣下「無涼沖」。他其後到西貢一間電器店查問熱水爐資料，同時講述苦況，獲老闆二話不說安排送貨，並親自代為懇求師傅提早安裝。最終老闆成功安排於翌日安裝新爐，事件令港爸非常感動，大讚「做生意做到當咗街坊好似家人咁已經好少」。



有港爸周日發現家中熱水爐故障，擔心兩名子女於寒冷天氣下「無涼沖」，他其後到西貢一間電器店查問熱水爐資料，獲老闆二話不說安排送貨，並親自代為懇求師傅提早安裝。（fb「西貢人日報」圖片）

「雪中送炭可能聽得多，發生在自己身上嘅滋味未必個個能體會得到。」該名港爸於facebook群組「西貢人日報」發文，指周日（15日）發現家中熱水爐突然故障，剛好當晚本港氣溫急降，即使他立刻致電及上網查詢購買熱水爐，仍被告知需等候3至4天才能有貨，還要另外安排上門安裝，令他非常頭痛，「最徬徨就是家中有小朋友無涼沖，咁凍唔通呢幾日要去返阿媽年代煲水沖涼？」。

港爸本來「打定輸數」，沒料到區內一間電器店查詢後竟有驚喜。老闆得知港爸及小朋友的情況，「二話不說幫我攞個新爐，仲要周圍懇求師傅幫我盡快安裝，等小朋友可以早啲可以用到熱水沖涼」。最終老闆成功於買爐翌日下午安排師傅為港爸安裝新爐，讓他一家當晚便用到熱水。

港爸本來「打定輸數」，沒料到區內一間電器店查詢後，竟獲老闆熱心幫忙。（資料圖片）

老闆的舉動令港爸非常感動，大讚對方做生意全為街坊着想，「撞正星期日，個個休息邊個會同你安裝，好在有老闆」、「我真係好感激他，做生意做到當咗街坊好似家人咁已經好少」，更指日後若需要再添購電器，該店舖絕對會成為他的不二之選。

不少街坊看到帖文也紛紛分享親身經歷，一致大讚該電器店的老闆夫婦一直用心為街坊服務，非常難得，「佢真係堅好人，冷氣裝完半年，忽然漏水，搵佢幫手，第二日有師傅上門」、「認真的老闆係超級超級好人，佢口頭禪係『大家西貢人，互相幫忙』」、「老闆林生真係冇得頂，電器價錢不但給街坊價，而且為人極親切，非常有耐性講解，亦都會因應你的需要，介紹最合適的電器」。