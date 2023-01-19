兔年丨商場裝飾嚇親人！旗袍公仔披頭散髮好猙獰　仲有紅眼喪屍兔

新年將至，世界各地商場都會佈置新年裝飾賀歲，近日馬來西亞就有DJ（唱片騎師）在社交平台發文，指看到有吉隆坡商場放置穿上旗袍的模特兒公仔作新春裝飾，但公仔頭髮凌亂，加上燈光照射，樣貌頗為嚇人，與原本新春喜慶氣氛格格不入，不禁直呼「這新年裝飾很驚人！」。帖文惹來網民回應，紛紛指模特兒樣貌猙獰，更笑言商場可以待農曆7月再重用模特兒公仔，不用浪費又節省金錢。



近日馬來西亞就有DJ（唱片騎師）在社交平台發文，指看到有吉隆坡商場放置穿上旗袍的模特兒公仔作新春裝飾，但公仔頭髮凌亂，加上燈光照射，樣貌頗為嚇人。（截圖自「Chan Fong 陳峰」FB）

該名DJ周一（16日）在Facebook發帖，上載一段約20秒的短片，寫道：「這新年裝飾很驚人！」從短片可見，商場入口裝飾有如類拱門設計，掛着許多紅色燈籠、小燈泡和粉紅色花朵作點綴，充斥滿滿的新春氣息。不過再往前走，竟突然看到1個詭異的模特兒公仔，由於燈光照射角度影響，加上長髮遮蓋部分臉部，公仔的樣貌看起來非常恐怖，事主因而笑言「真是嚇死人！」。

帖文惹來網民熱烈討論，認為模特兒樣貌恐怖，「可怕」、「幸好是不會動的」、「人不像人，鬼不像鬼」。另有人笑言，該模特兒公仔似乎可留作日後使用，「換個衣服，萬聖節又可以再用！符合經濟效益啊！」、「迎接（農曆）7月半，不是迎接新年」、「我等着你回來，我等着你回來」、「缺乏經費」。

有網民貼出相片更新，指原本讓人不寒而慄的模特兒已經「重新打扮」，不但綁好頭髮，亦變回整齊且亮麗的模樣。

有網民到商場便發現原本讓人不寒而慄的模特兒已經綁好頭髮，變回整齊且亮麗的模樣。（FB圖片）

不過原來讓人覺得恐怖的新年裝飾並非只有上述模特兒公仔，印尼西加里曼丹省（West Kalimantan）如星咖啡店（Kopitiam Rusen）前的草皮廣場近日放置了數隻巨型兔子裝飾，雖然兔子捧着金元寶慶賀新年，但牠們紅通通且猙獰的大眼睛，配上歪頭注視的冷漠表情，令不少網民看過後直呼駭人，「進擊的兔子」、「牠們是喪屍嗎？」。