父稱幫忙保管$1.9萬利市拒歸還　13歲子女怒提告　法院竟咁判惹議

【兔年2023／農曆新年／壓歲錢／利市錢／利是錢】父親聲稱替孩子保管利市錢，竟然不肯歸還？內地1名父親以「幫忙保管」名義，把2名13歲子女的1.68萬人民幣（約1.9萬港元）利市錢（壓歲錢）拿走，子女之後多次要求父親還歸不果，決定向法院提出訴訟，最終法院判父親須於15天內歸還利市錢，有關判決惹來網民熱議。



父親說幫孩子保管利市錢，竟然不歸還？（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，該名周姓父親與妻子育有一對子女，夫婦其後離婚，2名子女交由妻子撫養，現已13歲。

至2020年1月26日，周男以「代為保管」名義，把2名子女共1.68萬人民幣（約1.9萬港元）利市錢拿走。子女之後多次要求父親歸還，惟他以各種理由拒絕，於是子女向法院提出訴訟，誓要索回利市錢。

子女向法院提出訴訟，要求父親歸還壓歲錢利市錢。（示意圖／資料圖片）

江蘇省邳州市人民法院審議後表示，長輩按照習俗在過年期間會發利市予子女，符合當地法律中「贈與」的構成條件，認為利市錢是屬於2名子女的合法個人財產，加上子女經母親同意要取回，故裁定周男須於15天內歸還子女共1.68萬（約1.9萬港元）利市錢。

法院裁定周男須於15天內返還子女共1.68萬（約1.9萬港元）利市錢。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，斥責該父親行為不當，「離婚了孩子跟着媽媽，孩子的壓歲錢父親就不該拿」、「一開始我還以為孩子不懂事，不知道這是人情往來。後來發現是父親不懂事」、「都離婚了，你居然騙小孩壓歲錢」、「真不體面」、「不給孩子就算了，還要拿孩子的，啥人啊？」、「還有這樣的父親真是開眼了」。