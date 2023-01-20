阿叔捉白鴿入膠袋遭街坊制止　1原因有網民支持：捉晒坑口站嗰啲…

切勿胡亂接觸野生動物，尤其野生雀鳥！有將軍澳街坊今早發文，指在坑口站附近發現有男子捉了2隻白鴿放入膠袋，還有個拍檔在附近，得手後馬上分開走，她見狀立即上前制止，要求對方放走白鴿。網民對此態度兩極，部分人懷疑大叔是想將白鴿帶回家食用，「會有禽流感」，部分人則覺得該區「有鴿災問題」，甚至鼓勵大叔「捉晒坑口站嗰啲就係英雄」。不過，香港所有野生雀鳥都屬受保護野生動物，香港法例列明故意狩獵、管有都屬違法行為，可判處罰款及監禁。



街坊指大叔將鴿放入膠袋，她即時制止，要求對方放走白鴿。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

有將軍澳街坊在facebook群組「將軍澳主場」發文，指今早（20日）在區內發現有個男人捉了2隻白鴿放入膠袋，又指男子有一個戴帽的拍檔，「捉到後就即刻分開走了，我追住佢要佢即刻放返出來」。

許多街坊指出事發地點在坑口站附近，竟有不少人反而讚大叔「做得好」，「要捉麻煩捉餵鴿嗰班人」、「你捉啲餵雀餵老鼠嘅人好過啦」、「鬼叫啲雀俾人養到咁肥咩」、「有人捉到，就俾人捉啦，漁護署食環署都處理唔到鴿災問題」、「我年廿八洗邋遢，大掃除時，房窗有鴿屎，露台又有，有人捉好過有人餵」。

部分網民懷疑大叔是想捉白鴿回家食用，「唔係諗住咁樣自製就整到酒樓嗰啲燒乳鴿食啊阿叔」、「團年飯加餸？」。有留言指責隨便吃野鴿可能會連累他人，「野鴿係野生動物，有機會有禽流感、其他變種病毒，香港大部分人都係城市人，食開飼養嘅肉類，對野生動物係無抗體㗎」、「最怕佢食咗之後唔知染到咩病傳染其他人，又再嚟一次疫症」。

據第170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥都屬受保護野生動物，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物、不得管有或控制任何在香港取得的活生或已死亡受保護野生動物、得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，可罰款10萬元名監禁1年。

（facebook群組「將軍澳主場」）