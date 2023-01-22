IT新貴「沉船」愛上賣淫美女　豪付萬贖身費助從良　真相極殘酷

嫖客「沉船」動了真情，浪漫的愛情故事只是劇集情節！台灣1名李姓「科技新貴」前年收到賣淫廣告，好奇下找來年輕貌美的陳姓應召女郎，性交易後李男一試難忘，之後多次尋歡更愛上對方。有次2人性交後陳女突然痛哭，稱自己因為爺爺嫲嫲籌醫藥費才賣身，卻遭人蛇集團控制賣淫，她不想再出賣肉體。李男決定出205萬（新台幣，下同，約53萬港元）贖身費救愛人。不過，陳女爽賺一筆後即刻約了真男友及姊妹到五星級酒店開吸毒派對，慘情是李男在愛人失聯後才驚覺自己受騙。編出一場贖身大龍鳳情節的陳女，涉嫌欺詐及偽造文書等罪被捕，下場日前出爐。



台灣1名科技新貴愛上了應召女郎，最終為她付「贖身費」。（《一路向西》劇照）

台媒報道，李姓「料技新貴」在2021年9月接到賣淫廣告，好奇下相約了年輕貌美的陳姓應召女郎，2人在旅館進行性交易後他一試難忘，在同一地點多次交易成為大恩客，後來甚至「沉船」愛上對方。陳女發現李男對自己動心，就想趁機大賺一筆。

案情指，2021年10月18日晚，兩人在台北1間汽車旅館進行性交易後，陳女哭訴自己其實被人蛇集團控制賣淫，要脫離集團只能花錢贖身，但爺爺嫲嫲都要住院，她被迫賣身救兩老，所以沒錢自救。她不想再出賣肉體，想早日從良，成功打動李男幫她贖身。

李男即場先給她2萬（約5,200港元）應急，隔月分開數次轉帳了63萬（約16萬港元），同月26日更去到台北市三軍總醫院急診室門口，親手將140萬（約36萬港元）現金交給陳女。

台男召妓後一試難忘，之後多次和對方性交易。（《一路向西》劇照）

原來在李男不斷過數的日子，陳女正用贖身錢大玩特玩，同月23日與真正男友及姊妹們到台北五星級酒店開房，大搞吸毒派對，最終被酒店職員舉報。警方破門而入時，陳女為了避過刑責，居然用了姐姐的名字應訊。

李男因為與陳女失聯，思前想後察覺自己受騙而報警，全案終被揭發，陳女涉嫌欺詐及冒認姐姐涉偽造文書等罪，但她卻不知去向。至去年5月，被通緝多時的陳女終自行到案。

案件在台北地院審理，陳女上庭坦認罪行，而且她已經和李男達成和解，同意分期償還欺騙所得，但欺詐取財部分躲不過刑責。法官考慮她直接認罪，最終詐欺取財罪成，判監1年、偽造文書罪成判監3個月，但此項可易科罰金。

（綜合）