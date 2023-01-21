新年鎖車！屋邨掛橫額警告年中無休　網民話無用：$320泊1日抵啦

【鎖車／違泊】農曆新年期間車輛違泊問題嚴重，近日網上流傳1張照片，有屋邨鎖車隊在戶外掛上「新年期間照常鎖車，開鎖費HK$320」的橫額，預告新年也將秉公辦理違泊。有網民笑言，「明買明賣？好過光速鎖車」、「良心鎖車，沒有額外新年附加費」、「新年大把違例車，夠唔夠鎖車架用先？」、「你屋苑有冇咁多鎖先好講啦」。



近日網上流傳1張照片，大圍顯徑邨鎖車隊在戶外掛上「新年期間照常鎖車，開鎖費HK$320」的橫額，預告新年也將秉公處理違泊。（fb專頁「屯門友」圖片）

fb專頁「屯門友」周四（19日）分享該張「新年期間照常鎖車」橫額照片，專頁管理員笑言「真正嘅年中無休」，有網民則認出地點是大圍顯徑邨，表示「新年實大把車亂泊，呢鑊仲唔新年發大財」。

有網民說，屋邨鎖車隊做法沒有問題，「啱啦，新年啲屋苑路泊到滿，出入勁塞車」、「唉…乜人嚟呀？有錢去買車就無錢去泊車！四圍擺就梗係要負責啦！」。

有網民指出，新年期間難找車位，320元開鎖費對車主來說並無阻嚇作用，「平價車位？」、「過年320泊1日抵啦，夠唔夠鎖呀」、「$320對車主來講濕濕碎，鎖咗就唔驚俾人偷車」、「新年難搵位，有位擺車寧願俾佢哋鎖，開鎖費當停車場費」、「無加價嘅？仲以為雙計」。

記者用Google地圖街景查證，發現大圍顯徑停車場入口左邊確實掛上警告違泊者的橫額。（Google地圖截圖）

記者用Google地圖街景查證，發現大圍顯徑停車場入口左邊確實掛上警告違泊者的橫額，街景的拍攝時間為2022年3月，橫額以白底紅字印上「違例泊車將被扣鎖，開鎖費HK$320」，與本次帖文中的句子和黃色底色稍有不同。不過字體和警告形式類似，故相信是同一位置，亦估計顯徑邨長期掛上警告橫額打擊違泊。