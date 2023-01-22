渣男醉酒的士上打女友車cam片瘋傳　女友：郁手打人唔覺差恥咩？

無錢、打女人、飲醉發酒癲，這個渣男連中三元！網絡瘋傳1段「車cam（行車記錄器）」影片，1名男子疑似飲醉酒，不滿女友獨自去玩樂，於是在的士上暴力對待女友，過程被行車記錄器拍下，男子更表示「司機幫我po上網」。

司機留言指，女友知道男子無錢，於是出錢截的士送男友回家，惟途中女友被質問及連環拍打，於是要求司機改道前往警署，更冷靜地遂點反駁「醉酒男」，高聲反問他：「郁手打人，你唔覺羞恥咩？」司機亦指醉男不對，直斥「真係不知所謂」。



影片顯示拍攝時間為上周五（1月20日）晚上11時許，1名疑似飲醉酒的男子在的士上暴力對待女友，被車內的行車記錄器拍下。（「車cam L（香港群組）」fb影片截圖）

有網民昨日（1月21日）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段5分24秒的「車CAM」影片，並以卡通虎圖案遮去女乘客外貌，留言「個女朋友見你無錢，搭架的士喺屯門車你出九龍城，你飲大兩杯屎水，竟然喺屯公打佢，有個咁嘅女朋友都唔識珍惜，真係不知所謂」。

從片段對話得知，醉男對女友獨自去朋友處玩樂感到不滿，於是便前往屯門找她，報稱在寒風中等了1個小時，然而身上卻沒有足夠現金付車資回家，最終需要女友截的士將他送回九龍城。其間，男子突然發難，襲擊女友頭部，於是女友要求司機將目的地改為九龍城警署。

影片顯示拍攝時間是周五（1月20日）晚上11時許，男女都坐在的士後座，男子不滿直斥「電話又唔覆又唔盛，全部block晒我，我坐喺度，我幾X凍」，女友提醒車上有行車記錄儀。惟男子表示不介意，更謂「司機你po…你幫我po上網」，然後就縮腳抱膝團坐，開始自怨自艾，「我咁樣坐咗1個鐘…我錢又無，X！我㩒唔X到機」。

男子接連出手打女友，並以粗言穢語責罵她，口中又不斷說「你有無諗過我啊」。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

女友最初並未回應，然而男子愈說愈激動，開始挨向女友，以粗言穢語辱罵她，並用手指戳向她的頭部怒罵「你有無諗過我啊」，當女友將他的手撥開後，男子便用手打她的頭部，嘴上不停說「坐咗1個鐘你掛住玩，我幾X凍啊，成個鐘啦」。女友起初仍不發一言，但當男子連續打她的頭部約5、6次，她即表示「你再打我，我哋就去差館我話你聽」，男子即表示同意「入差館囉」，於是女友冷靜地叫司機改道去九龍城警署。

這時，男子繼續責備女友令他在寒風中苦等1個小時，「我坐喺地下，我無錢」，女友終於憤怒「回撃」，表示一早就告知他當日會去朋友那裏玩，而且從未叫過他入屯門等候，斥責他是喝醉因此忘了，又叫他查看對話記錄，「無人叫你坐㗎！我嚟接你，你係咪應該感恩」、「自己搞到自己咁仲要喺到賴我，飲醉酒係到發酒癲」。

乘着男子語塞之際，女友繼續怒轟，「你自己一廂情願入嚟，之後無錢又將個責任推係我身上」，更直言「你真係唔係一個正常人，去睇醫生啦你」、「如果唔係知道你屋企無錢，我唔會嚟接你」。

男子即時「死死地氣」態度軟化，但仍怒視女友，並小聲「死撐」表示「你一早無講過」，而女友即回嘴「我無講咁點解你又識得入嚟啊？」，又批評他「無賴」，「郁手打，你唔覺羞恥咩？」。影片到最尾段，男子再度伸手接近女友，但被怒罵「你唔好掂我」。

帖文引來網民熱議，不少人怒斥男乘客「無品」，「無錢、打女、醉酒後發癲！是但一條都係死罪，你仲三條中晒」、「樣又無，錢又無，仲要打女人，甩左佢啦」，網民更一面倒建議女乘客分手，「根本就係一個冇本事嘅自卑男，分手啦」，「一次係咁難保日後又發酒瘟會再打，衰啲都係咁講，分手啦」。

（FB群組「車cam L（香港群組）」）