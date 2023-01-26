新年被男友家人逼結婚生仔仲咁講　港女聞男友反應心寒：預咗分手

【農曆新年／婚姻／婆媳關係】感情問題是農曆新年長輩必問難題之一，有港女就在討論區發文，指與男朋友拍拖約7年，目前住在男朋友家。年初四（1月25日）當天，她聽到男友家人向男友提到，如果她不願生小朋友，「就call埋的士請我走」，更說「大把國內正貨」介紹予男友，讓她相當崩潰，而男友反應亦令她心寒，不禁感嘆「我開始有啲分唔清佢邊句真邊句假」。



感情問題是農曆新年長輩必問難題之一。（《BB來了》劇照）

該港女於連登討論區以「年初四被迫生仔結婚，唔係就call埋的士趕我走」為題發文，指自己年齡「3字頭」，與男友拍拖6至7年，目前住在男友家。雖然男友喜歡小朋友，但她直言對此「麻麻地」，「責任大，又要供書教學，搶學位，仲要教識佢點喺社會生存，我自己都係人生剛剛起步，無咩信心教好佢，唔想佢天生天養，自生自滅」。

樓主指，年初四當日男友與家人聊天，她聽到談話內容提及「如果我唔生仔就call埋的士請我走，仲話生仔唔使咁大壓力，船到橋頭自然直，天跌落嚟大把人幫我哋撐住咁講喎」，之後更有親友爆出一句「大把國內正貨介紹畀我男朋友」，讓她相當崩潰，「所以無出聲，咪睇下應該焗住生仔，定搬走」。

樓主直言，已預計會與男友分手，尋找價值觀相同的人。 （示意圖／gettyimages）

樓主又稱對男友的反應感到心寒，「今日先真正知道我男朋友嘅想法，平時佢都係收收埋埋，佢家姐嚟到佢講咗好多嘢，但佢又同我講唔使理佢哋，我係同佢拍拖唔係同佢屋企人拍拖……我開始有啲分唔清佢邊句真邊句假」。樓主直言，目前已預計會與男友分手，尋找價值觀相同的人。

帖文引來網民熱議，有人認為男友家人要求過分，「就咁聽，已經覺得佢屋企人好濕X」、「其實你唔係同啲三姑六婆拍拖囉」。也有人認為男友家人有要求無可厚非，「咁你住喺人哋屋企有咩好講？」、「換位思考，有人黐你屋企食住，有返啲要求、代價都好正常」、「佢想生你唔想生，咁分手，大家人生目標唔同」、「呢啲其實除非兩公婆搬走唔再理屋企，否則無論生定唔生都一定有排煩」。