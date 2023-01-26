日本旅遊注意｜網友公眾浴場沖完身浸浴竟畀人趕　原來觸犯1禁忌

年假期間很多民眾會選擇出國旅遊，尤其距離較近的日本，是大家旅遊熱門地。



不過有網友抱怨，他的朋友有紋身，去日本旅遊時，準備在酒店澡堂洗澡，卻被酒店業者「大吼趕人」。

底下網友看完反罵他：「紋身者不能進入日本澡堂泡湯，這是常識好嗎？丟臉到國外。」

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一名網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他朋友過年去日本旅遊，在酒店公共澡堂洗澡，人已經洗好下去大眾池泡澡，酒店業者卻衝進來對著朋友大吼趕人。

原來是因為朋友身上「刺了半甲（胸肩至上臂）的紋身」，聽到業者怒斥，友人還因為聽不懂日語，想拿板凳起來嚇唬對方，最後遭到業者報警處理。

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貼文一出，馬上引來網友批評：「這是常識，日本一堆地方都禁止紋身浸浴，丟臉到國外。」「真是丟臉，紋身者不得隨意浸浴是日本文化，如果冒犯了大可道歉，理解原因就好，結果拿凳子嚇對方，不僅真正黑道看不起你，自己都還丟臉丟到國外去！」

「請尊重他國文化。」「日本的澡堂類就是有紋身的人就不能泡。」「我以為有紋身不能進入日本澡堂是常識了。」

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