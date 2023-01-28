新年悲劇！親友狂拜訪　4天假無日瞓到自然醒　網民呻：攰過返工

兔年到！農歷新年期間有4天連續假期，但有網民卻大呻過年難以安睡，結果「攰過返工」。樓主表示初一至初四分有不同親友來家裏拜年，加上又要出外看賀歲片，根本無法睡到自然醒，更表示「日日啲行程都咁Chur，唯一開心就係可以逗好多利市」。



有網民指新年期間共有4天假期，可是初一到初四分別有不同親友來家裏拜年，加上又要出外活動，根本無法睡到自然醒。（《鬼怪》劇照）

該網民在香港討論區以「放4日假，但係我無一日可以瞓到自然醒」為題發帖，指「以為放4日紅日可以Hea（休息）下抖下，點知仲攰過平時返工返學」。他表示年初一按慣例不會睡到中午，約10時便要準備等親戚來拜年，晚上吃完開年飯才可以休息，但已經接近凌晨3時。

年初二以為可以晚點起床，父親卻邀請朋友來作客，下午又要去車公廟；年初三想稍作休息，母親卻邀請朋友來打麻雀，晚上更有朋友子女來玩魚蝦蟹，樓主因而大呻「打牌聲咁嘈真係瞓唔到呀」；年初四又被邀去看賀歲片，一大早就去飲茶和買戲飛，晚飯後才能回家，然後假期便完結了。

樓主以為年初二三以為可以休息，不料父母親都邀請朋友來家裏作客。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主指紅日日子比平日還要早起床，因而苦言「雖然農曆新年一年先一次，但係放幾日假，日日啲行程都咁Chur（辛苦）」，但還有一件事值得開心，就是能逗到不少利市。

不少留言認為新年是喜慶日子，多人到訪才有氣氛，「唔緊要啦，新年係開心嘅日子」、「有得忙好好啦，證明你屋企熱鬧多人」、「你屋企好有新年氣氛」、「新年係熱鬧同多習俗嘅節日，無可避免，除非移民或出外旅遊」；亦有人認同樓主，渴望睡到自然醒，「我最想自然醒，通常放假我都會咁做，依家唯有等星期六先」。