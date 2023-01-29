貴圈真亂！港女去遠房親戚屋企拜年　驚見一男係英國留學時期炮友

有緣千里能相會，但約炮約到親戚這個機率也太低了吧！有港女於討論區發文表示，近日有「極遠房」的親戚從英國回港，她跟媽媽去對方家裏拜年，沒料到她發現其中1名男親戚「係我喺英國讀書時期喺party識嘅炮友嚟」，令她當場呆住。



有港女於討論區發文表示，日前與媽媽去極遠房親戚家裏拜年，沒料到其中1名男親戚是她於英國讀書時的炮友，令她大感震驚。（《今日的網漫》劇照）

樓主於Dcard討論區以「去拜年發現以前炮友係極遠房親戚」為題發文，表示日前大清早突然被媽媽吵醒，稱有「極遠房」的親戚從英國回港，打算去對方家拜年，她問是誰，媽媽回答「你唔記得㗎啦，你上次見佢哋已經係（幼稚園）K1嘅事」。

雖然一頭霧水，但她仍順媽媽意思去拜年。她到親戚家後，與1名女親戚說了兩句拜年客套話就不作聲，其間有名男子突然從房間走出客廳，「我一望，真係成個人呆X咗，個男仔係我喺英國讀書時期，喺party識嘅炮友嚟」。她嚇到當場呆住，歸家後整晚不斷回想，崩潰大呼「我點會同親戚做咗炮友」。

樓主指出，「我一望，真係成個人呆X咗，個男仔係我喺英國讀書時期，喺party識嘅炮友嚟」。（《今日的網漫》劇照）

有網民留言表示，「世界真細小小小」、「貴圈真亂」，又打趣安慰樓主，「遠房親戚做炮友先好，佢都唔會爆響口」、「炮友咪炮友，之後都唔會成日見㗎啦」。

有網民笑言，「遠房就算喇，咁有緣問下佢有冇興趣再嚟」、「得閒再約」，有人則質疑是創作文，「零分重作啦」。