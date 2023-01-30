怒！人妻遺失婚戒要警員凌晨花4小時尋回　揭竟因親戚小孩這樣做

是否將「偷」說得太輕描淡寫了！湖北1名人妻早前報警，稱家庭聚會時遺失了2枚價值過萬人民幣戒指，當中包括結婚鑽戒，希望警方幫手找。警方深夜到場找戒指，調查後揭發原來是親戚的1名小孩「覺得戒指好看就帶了回家」，之後見到所有人都在找，小孩竟將戒指丟入農田，令警方在凌晨花4小時才成功尋回。事件在網上瘋傳，許多網民批評該小孩根本是在偷竊，而且不是警方到場也不打算承認。



張女士早前在親戚聚會遺失鑽戒，警方凌晨花4個小時終尋回。（微博影片截圖）

內媒報道，湖北宣恩縣警方表示，他們16日接到市民張女士求助，稱家庭聚會時遺失了2枚價值逾萬元的戒指，包括鑽石婚戒及金戒指，她表示當時把戒指除下來做家務，然後就不見了，希望警方幫忙尋回。

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警方到場後調查後發現戒指失蹤有內情，事件起因竟是親戚家的「熊孩子」貪玩，覺得戒指好看就帶了回家玩，後來發現家人們全都在尋找，因為太害怕就一手將戒指扔入農田。警員查問後，據孩子提供的線索，凌晨拿電筒到扔戒指的農田進行地氈式搜索，花了足足4個小時，終於在一處草叢找到張女士的戒指。

事件引起網民爭議，許多人直斥親戚的小孩太離譜，「『覺得好看便帶回家』」、「把偷說得這麼輕飄飄」、「家教真是差勁，好看喜歡就偷回家」。而且最重要的是，如果不是警員到場，小孩也不會承認偷戒指，「員警不去根本不承認」，批評一家人都在浪費警力，家事應該靠在場的親戚解決。

（綜合）