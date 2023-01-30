天意？美漢買彩票被插隊嬲爆　怕衝突忍怒火　終贏得百萬美元獎金

百忍真係能成金？！美國有名男子在購買刮刮樂彩票時，無端被無禮的人在前面插隊，令他感到非常憤怒，但他不想發生衝突，唯有吞聲忍氣繼續排隊，可幸的是，最終他贏得100萬美金（約為780萬港元），成為百萬富翁，算是忍讓之後所得的回報。



史蒂芬在排隊買彩票時，突遭一名男子插隊，令他感到非常憤怒，但為了息事寧人，他選擇將怒氣吞下，最後贏得巨款。（網上圖片）

根據《紐約時報》報道，這名幸運兒是43歲的史蒂芬（Stephen Munoz Espinoza），居於美國佛羅里達州。史蒂芬作為一般的打工仔，平時會博一博手氣買彩票，希望中獎獲得巨款。

就在某一天放工後，史蒂芬拖着疲憊的身軀，去到刮刮樂彩票行碰碰運氣。他在店內的彩票自動販賣機前排隊等候，突然有男子在他前面插隊，令他非常憤怒，但為了息事寧人，他選擇將怒氣吞下，繼續在販買機前排隊。

「500X The Cash」刮刮樂的頭獎為2500萬美金（約1.9億港元），另有不同級別的獎金，由100美金至100萬美金不等，。（示意圖／gettyimages）

史蒂芬當時選擇了「500X The Cash」的刮刮樂彩票，買了一張價值50元美金（約391港元）的彩票，而這款彩票的頭獎為2500萬美金（約1.9億港元），是獎金最高的款式，除了頭獎外，另設有不同級別的獎金，由100美金至100萬美金不等，因此相當受歡迎。

直到史蒂芬發現自己刮中了二獎，獲得100萬美金，感到相當驚喜，並選擇一次過領取獎金，在扣除稅金後，仍可領取82.8萬美元（約684萬港元）。他接受媒體採訪時指不敢相信自己中了大獎，直到去彩票公司領取獎金才有真實感，至於將會如何運用這筆橫財，他希望買一棟房子，給家人安居樂業。