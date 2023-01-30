煲仔飯起火？食客稱快餐店外賣煲仔飯回家　中途着火紙盒燒剩一半

外賣煲仔飯起火？昨日（29日）有網民在facebook發文，指其公司1名兼職女同事於海之戀的一間連鎖快餐店購買煲仔飯，詎料回家途中，由外賣紙盒包裝着的煲仔飯竟然「着火」，頓時嚇得她不知所措，幸好最後在鄰居幫忙下成功撲熄火勢，沒有人受傷。



有食客稱於海之戀的連鎖快餐店買了煲仔飯，詎料拿着外賣盒回家途中，外賣紙盒卻竟然「着火」。（facebook圖片）

該名網民在facebook分享「着火煲仔飯」的照片，表示公司的1名兼職女同事昨日於海之戀一間連鎖快餐店買了煲仔飯，但後來拿着外賣回家時，竟發現紙盒着火，「你冇睇錯，係成個飯着咗火」，事主及其家人當下均被嚇得手足無措，還好有在場的鄰居立即拿水救火，成功將火撲滅。

據照片所見，用作擺放煲仔飯的紙盒已有一半被燒毀，只剩下一片焦黑，地上盡是灰燼。帖文隨即在社交平台上瘋傳，大批網民亦大感驚訝，紛紛留言稱「好恐怖啊，最緊要人冇事，但係咁點放心食」、「咁誇？！熱到出火？！」、「好危險，但係我真係忍唔住想笑」、「食得夠癲」、「睇到好驚驚」、「起碼證明到個煲仔飯係熱」、「比煲仔飯更殘忍嘅飯，自燃煲仔飯」。

也有網民推斷起火原因，「個煲太熱又燶咗，燒着咗個紙皮」。中大物理系高級講師湯兆昇博士經營的「湯博士的物理空間」Facebook專頁亦打趣留言，「我信個人自燃多啲囉」。

發帖者後來留言補充，指事主已發電郵至相關快餐店反映事件，仍正等待回覆，又稱目擊事件的保安員也直言「萬中無一嘅事件」，自己也難以相信眼前所見。

《香港01》正向相關快餐店查詢事件。