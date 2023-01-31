慎入！港鐵有大便？屯馬線車廂「黃金」照瘋傳　乘客超冷靜成焦點

港鐵屯馬線車廂遍地「黃金」？有網民於網上屯門群組上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有一灘大便，照片隨即被瘋傳。網民看後直呼畫面太惡心，「真係成垞，隔住個 mon都感受到嗰種臭」。不過，更令網民關注的竟不是「污穢物」，反而是附近的乘客竟然若無其事，部份人的座位對着污物亦全無懼色，有人不禁留言「啲人仲可以咁淡定坐喺嗰度？」、「服咗仲坐喺度嘅人」。



有網民上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有大便。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」）

有網民周一（1月30日）於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載圖片，指下午5時25分於港鐵屯馬線顯徑站車廂內發現大便。

從圖片見到，車廂近連接通道地上有一大灘啡色物體，旁邊還有多處狀似鞋印的啡色污迹，未知是否有乘客「中招」踩上。而啡色物體附近的乘客仍然處之泰然，完全未有受到影響，繼續安坐座椅或站立，若無其事。

圖片引來網民熱議，直呼惡心，「真係成督，隔住個mon都感受到嗰種臭」、「遍地黃金…」、「真係急到咁？」、「又通街屙大便？」、「香港人慢慢會習慣」。也有網民關注乘客反應，「嘩，咁都頂得住」、「啲人仲可以咁淡定坐喺嗰度？」、「個個鼻塞？」、「服咗仲坐喺度嘅人」。

不過，有網民估計啡色物體未必是大便，「似嘔吐物」、「倒瀉杏仁糊咋，唔係點會啲人可以若無其事嘅，唔臭嘅咩？」、「邊個跌左朱古力雪糕唔執啊？」。

《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。