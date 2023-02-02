房間「晚晚傳出魚腥味」　女兒慘被屈倒瀉魚湯　7日後揭尷尬真相

有網友近日家中房間常傳出難聞的「魚腥味」，由於開始聞到味道的那天，家裡剛煮過鱸魚湯，故一口咬定是女兒曾倒翻魚湯所致。



誰知到了「鱸魚頭七」那天，卻意外發現真相，「魚腥味」不是來自鱸魚湯，而是房間內的其他東西。

對此，網友紛紛替含冤整整一周的女兒不值，表示：「求女兒的心理陰影面積。」

「魚腥味」來源竟是「它」 點圖看看原文全文及相關照片：

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「話說七天前一碗鱸魚湯，喝完的那一個夜晚房間時不時發出魚腥味，一直唸女兒一定是她把魚湯滴在地板然後踩來踩去。幾個夜晚被腥到睡不著，可是女兒一直說沒有，正在納悶是不是鱸魚死不瞑目陰魂不散，事情也就是那麽剛好，今天是第七天，那鱸魚被冤枉肯定頭七來申冤。」

「兇手找到了，結果是一粒掉落的魚油卡在櫃子的輪子，每天被滑來滑去害我一直擦不完。地板的油，想說怎麼一直有油出現在冰箱前？思考之下終於清楚明白，煮魚湯那一個夜晚，剛好我吃魚油掉了一粒在地板，才引發一連串的腥味……」

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網友回應：「鱸魚回魂夜，石落水出時。」「魚油滴到衣服也很可怕，我的小孩都會把魚油咬破。」「哈哈！女兒當了7天的嫌疑犯！」「結果被冤枉的不只是鱸魚，連孩子都是無辜的。」「濃度高的魚油，是不容易會有味道的，可能可以考慮換個牌子了。」「頭七真的來找你。」「原來陰魂不散死不瞑目的是別魚，都是魚啦！」「這樣可以把自己吊起來了，哈哈哈！」「妳該做的是趕快想辦法跟女兒謝罪。」

也有網友笑言：「魚油表示：我是被輪子挾持的，我也是受害者！」「求女兒的心理陰影面積。」「有跟鱸魚道歉嗎？哈哈哈！」

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