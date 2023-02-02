同事確診照返工！快測2條線兼狂咳　打工仔嚇到彈開：驚佢傳畀我

新冠肺炎確診者隔離令已經取消，無症狀感染者可外出上班，而確診僱員需求醫後獲發「醫生紙」才可申放「新冠病假」。有網民就在討論區發文，指農曆新年假期過後，有同事表現不適並不斷於辦公室咳嗽，一問才知對方快測陽性確診，嚇得他立即保持距離，擔心會受到感染。



有網民指農曆新年假期過後，有同事表現不適並不斷於辦公室咳嗽，一問才知對方快測陽性確診，嚇得他立即保持距離，擔心會受到感染。（《瀑布》劇照）

「同事中咗招仲返公司！」該網民周一（30日）於香港討論區發文，指農曆假期過後復工，見到1位同事似乎感到不適，「個樣睇落唔係好舒服，係咁咳」。樓主出於好意便禮貌問候同事「係唔係過年食太多煎炸嘢呀？」，沒料對方竟如實交代，指當日早上進行新冠肺炎快測出現陽性結果，「兩條線中咗，但條線好淺色」。

同事其後表示，自覺身體「只係少少唔舒服，得兩聲咳」，加上隔離令已取消，想到留在家沒特別事做便決定上班，「又唔使隔離，留喺屋企又冇嘢做，所以先返工」。樓主聞言大驚，立即與對方保持距離，「嚇到我即刻彈開遠離佢」，直言擔心受到感染，「中咗仲走嚟返工，真係好驚佢傳畀我呀！」。

樓主指，同事自覺身體「只係少少唔舒服，得兩聲咳」，加上隔離令已取消，想到留在家沒特別事做便決定上班。（《瀑布》劇照）

不少網民看過帖文也認為，政府取消隔離令後雖然容許無症狀感染者上班，但確診者為人為己也應求醫請病假，「中咗招千祈唔好返工，想害人咩，睇醫生攞病假休息」、「救命！有冇咁鍾意返工呀？」、「中咗就最好唔返工喇，或返都要全程戴口罩，要諗下如果同事家有老少，人哋真係會發噩夢㗎」、「我就唔信打工仔中咗招唔請病假，傷風感冒都走去睇醫生啦」。

亦有人大嘆取消隔離令安排令打工仔無所適從，「睇醫生得2日假，要4日先病假，咁不如返工，起碼有糧出，其他人自求多福啦」、「病假紙唔係咁易攞，又要畀錢」、「真係睇你公司文化，工作性質，睇老闆係咩人啦」、「日薪一定返，月薪無病假紙都會返，即係大部份人中招會返工，呢個係新常態」。