大學校園姦殺案！女大生遭男同學性侵後扭斷頸亡　死前留言極催淚

巴西發生大學校園姦殺案，1名22歲女大學生在校園內，被同校28歲男學生性侵後扭斷頸致死，臉上和全身多個部位都有傷勢。事後男學生更抱着受害人屍體離開，遇保安查問宣稱「我朋友病了，要帶她去醫院」，但終是被保安攔下而揭發事件，男生現已被捕。



巴西皮奧伊聯邦大學。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發周日（1月29日），就讀於巴西皮奧伊聯邦大學（Federal University of Piauí，UFPI）新聞系的22歲女子亞娜伊娜（Janaína da Silva Bezerra），遭同校的28歲碩士生蒂亞各（Thiago Mayson da Silva Barbosa）性侵後，扭斷頸致死。

亞娜伊娜（Janaína da Silva Bezerra）遭同校男學生性侵後，扭斷頸致死。（網上圖片）

蒂亞各殺害亞娜伊娜後，抱着屍體想離開犯案地點。其間保安看到蒂亞各身上衣物沾有血漬，於是上前詢問，蒂亞各則稱「我朋友病了，要帶她去醫院（my friend got sick, I'm taking to the hospital）」，保安感覺有異，攔下蒂亞各並叫來增援後，開車載2人送院。不過亞娜伊娜到醫院後證實死亡，臉上和全身多個部位都有傷勢。

蒂亞各目前已被拘捕。（網上圖片）

蒂亞各目前已被拘捕，據報他供稱亞娜伊娜與他性交過程中「身體不適（fell ill）」，於是自己走去睡覺，他還以為亞娜伊娜也只是睡着了。

亞娜伊娜的死讓家屬相當悲痛，指亞娜伊娜是家裏首位接受高等教育的人，勤奮好學，很喜歡讀書，夢想是寫書出書，而遇害前幾周，她才在社交媒體寫下「好期待我的未來」，詎料竟成永遠無法完成的夢。