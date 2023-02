恐怖大學姦殺案！女生遭男同學性侵後扭斷頸　行兇後仲咁做極冷血

巴西發生大學校園姦殺案,1名22歲女大學生在校園內,被同校28歲男學生性侵後扭斷頸致死,臉上和全身多個部位都有傷勢。事後男學生更抱着受害人屍體離開,遇保安查問宣稱「我朋友病了,要帶她去醫院」,但終是被保安攔下而揭發事件,男生現已被捕。



巴西皮奧伊聯邦大學。(網上圖片)

綜合外媒報道,事發周日(1月29日),就讀於巴西皮奧伊聯邦大學(Federal University of Piauí,UFPI)新聞系的22歲女子亞娜伊娜(Janaína da Silva Bezerra),遭同校的28歲碩士生蒂亞各(Thiago Mayson da Silva Barbosa)性侵後,扭斷頸致死。

亞娜伊娜(Janaína da Silva Bezerra)遭同校男學生性侵後,扭斷頸致死。(網上圖片)

蒂亞各殺害亞娜伊娜後,抱着屍體想離開犯案地點。其間保安看到蒂亞各身上衣物沾有血漬,於是上前詢問,蒂亞各則稱「我朋友病了,要帶她去醫院(my friend got sick, I'm taking to the hospital)」,保安感覺有異,攔下蒂亞各並叫來增援後,開車載2人送院。不過亞娜伊娜到醫院後證實死亡,臉上和全身多個部位都有傷勢。

蒂亞各目前已被拘捕。(網上圖片)

蒂亞各目前已被拘捕,據報他供稱亞娜伊娜與他性交過程中「身體不適(fell ill)」,於是自己走去睡覺,他還以為亞娜伊娜也只是睡着了。

亞娜伊娜的死讓家屬相當悲痛,指亞娜伊娜是家裏首位接受高等教育的人,勤奮好學,很喜歡讀書,夢想是寫書出書,而遇害前幾周,她才在社交媒體寫下「好期待我的未來」,詎料竟成永遠無法完成的夢。