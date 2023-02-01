壽司郎衰客？男童放污糟碟上迴轉帶！家人不阻反幫手　網民轟嘔心

日本社交媒體早前瘋傳有高中生在壽司郎用餐時，偷舔公用的醬油瓶及將口水沾在轉盤上的壽司，事件令壽司郎股價暴跌，市值損失168億日元（約10.1億港元），店方稱已報警處理，並將從刑事及民事追究責任。

日本壽司郎遭惡搞事件惹來網民熱議，而連登討論區今日則流傳片段，顯示有男童與家人光顧壽司店時，將已食過的餐碟及膠蓋放回迴轉帶上，而同坐的1名婆婆不但沒有阻止，甚至幫忙疊起膠蓋，行為令人側目。發帖的網民指事發地店是壽司郎分店，怒斥男童「無家教」，其他網民亦炮轟嘔心，擔心男童行為或引起衛生問題，又認為男童家人應負最大責任。不過，片段拍攝地點不明，有網民指去年已曾流傳，相信並非在香港壽司郎分店發生。



有連登網民今午上載相片，顯示有光顧壽司郎的男童將已食過的餐碟及膠蓋放回迴轉帶上，同行家人不但沒有阻止，甚至幫忙疊起膠蓋。（連登討論區圖片）

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連登網民「不讓躺平就讓平躺」今日（2月1日）下午發文並上載相片，顯示有男童與家人在壽司郎店內用餐時，將已用過的餐碟及膠蓋隨意放到迴轉帶上，惟樓主未有交代拍攝時間及地點。

其中1張由樓主上載的動態圖片疑記錄了男童放餐碟到迴轉帶過程，可見他右手拿着筷子，口部仍在嘴嚼，而左手先拿起1隻已用過的餐碟，隨意放到迴轉帶上。之後男童立即再拿起放滿膠蓋的另一隻餐碟，尋找迴轉帶的空位企圖放上去，其間他多次望向坐於對面的家人，似是等待指示，而其身旁的老婦則曾出手，協助將膠蓋疊起，方便男童一次過放上迴轉帶。

樓主狠批男童行為無品，直言一度想走近對方直斥不是，「真係想過去鬧X佢」，又斥責男童的同行家人未有阻止及教訓他，反而出手幫忙。（連登討論區圖片）

樓主狠批男童行為無品，直言一度想走近對方直斥不是，「真係想過去鬧X佢」，又斥責男童的同行家人未有阻止及教訓他，反而出手幫忙，「佢啲家長又唔阻止㗎喎」。

帖文引來網民討論，有人直呼男童行為惡心，擔心或引起衛生問題，並舉出日本壽司郎近日發生的惡作劇，指店方有權追究，「最近日本嗰邊都連續有炎上事件，估唔到香港都發生」、「呢排大X鑊了，個個有樣學樣」、「日本都幾單，啱啱先講緊日本壽司郎會告其中一個，樓主大可send片畀總公司叫佢告埋呢家人」。

亦有網民認同樓主，稱事件明顯與家教有關，「右面個大人都有份放啲膠蓋上碟畀個細路放落條belt（迴轉帶），根本呢檯人都係有問題」、「可能唔係無家教，而係家教就係咁」、「就係知要計錢先放返上去，諗住咁就可以計少幾碟」。另有網民指出，圖片為「舊文回帶」，稱去年已看過同樣的照片，又指拍攝地點為連鎖壽司集團的內地分店。