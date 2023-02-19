女生介意高潮發出聲決錄音「檢討」　駕車誤播男女同事聽晒勁尷尬

與伴侶「愛愛」每個人的反應都不同，外國1名女生因介意自己高潮時發出聲響，當時聽從男友意見，用手機錄音翻聽「檢討」，惟有次駕車載着3名男女同事時打算播放音樂，詎料不慎誤播「高潮錄音」，令她非常尷尬，又擔心被人知道是「女主角」，只能訛稱「忘記關閉成人視頻」。網民安慰樓主無需過份擔心，又指相信其他人難以辨認到聲音誰屬。



樓主翻聽錄音後未有關掉手機app，詎料因而出事。示意圖。（日劇《First Love》截圖）

28歲的女生在「Reddit討論區」撰文指，很久之前和男友「愛愛」時，總是介意自己高潮時發出的聲響，男友堅持聲響很好（sound great），而且建議錄音，以便她事後翻聽。樓主依言照做，並將錄音命名「my o」（意指高潮「orgasm」），翻聽後開始不再介意高潮聲響問題。

直到有一天，樓主在手機翻聽錄音時發現「my o」，為了紀念舊日的美好時光，她播放一遍，聽了一陣子，但因分心處理其他事情，當她關閉屏幕時卻沒有關掉播放錄音的應用程式。

其後樓主駕車載着3名男女同事一起去參加會議，當中2人是樓主的長期親密朋友，她插上手機在車上大聲播放音樂，手機自動連接藍牙，最終竟播放了該段高潮錄音。

樓主心裏形容當時「是人生中最恐怖的時刻」，只能喃喃自語 「哦！我的天」（oh my god），並且盡快關閉應用程式，相信整個尷尬時刻令到車上同事暗笑，她擔心被同事認出是錄音的「女主角」，只能含糊其辭，訛稱「忘記關閉成人視頻」。

帖文引來網民討論，有人提出樓主只要有禮貌地假裝若無其事，其他人自然「識做」扮不知。亦有網民認為其他人很難辨認到錄音檔的女子就是樓主，安慰她毋須過份擔心。有人則反其道而行，笑指最佳方法是直認是「女主角」，甚至大讚當時「愛愛」感受很好，令其他人妒忌。