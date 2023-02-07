日本自駕遊丨港人租車見儀表板亮紅P急發問　網民：唔好遺禍人間

自日本開放自由行後，不少港人紛紛「回鄉」旅遊，為了方便安排行程，部分人或會選擇租車出遊。近日一網民的帖文就在社交平台上被瘋傳，樓主於某日本自駕遊資訊的群組發帖，稱租車後發現儀表板上出現紅色的「P」字燈光，詢問網民該標誌代表什麼意思。大批網民對樓主的問題大感震驚，擔心對方繼續自駕遊，或會引發意外，「快啲還車，唔好遺禍人間」。



facebook上近日瘋傳一截圖，看到有疑似港人到日本自駕遊，卻看不懂儀表板上的警示燈，引來網民熱議。（fb圖片）

樓主在某分享日本自駕遊資訊的facebook群組發文，上傳1張汽車儀表板的照片，問道「想問有個紅P，不定（停）響，是什麼意思？」。帖文一出，大批網民紛紛留言，解答指樓主很大機會未鬆開剎車手掣，「未鬆手掣啊，師傅」、「係鬆唔晒手掣」。

也有人認為樓主不熟悉汽車，估計他或是「雪藏牌」司機，擔心對方在日本自駕遊會非常危險，「似乎係雪藏牌，喺香港無得揸」、「照正常揸，一陣就會好大煙」、「叫你泊低架車去搭巴士啊」、「解釋你仲係P牌」、「無揸開車去自駕，真係煩請去前了解多啲先，或搵教車師傅補返幾個鐘先」、「呢啲學神去外地自駕，真係會累人累物㗎」。

自從日本開放自由行後，不少港人立即出發到當地旅遊。（Unsplash）

不過，部分網民則指在其他特殊情況下，「P」字警示燈同樣會出現，「迫力皮就到期就咁，揸的士好常見」、「如果鬆咗手掣，警示燈P仲喺度，就係刹車油不足，但通常租車都係因為唔熟架車，個手掣冇鬆到底」。