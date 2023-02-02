初四遇爆竊　屯門友再揭可疑男子門前徘徊偷胸圍　報警竟獲咁回覆

雖然農曆新年假期已過，大家仍務必注意門戶！屯門有街坊發文並上載影片，指其寓所於上周三初四（1月25日）遭到爆竊，因此立即在家門外裝設保安鏡頭。至本周二（1月31日）清晨，她透過閉路電視發現，再有1名可疑男子於家門外徘徊，曾偷去她晾於門外的胸圍內衣又再放回，更懂得以物件卡住梯間木門及有意識避開鏡頭方向。當日事主立即與跟進她家爆竊案的警員聯絡反映，沒料對方竟稱「無嘢可以做到」，更一度建議她於可疑男子再次出現時「出去捉佢報警」，令她無奈又不滿。



屯門有街坊發文並上載影片，指1名可疑男子於她的家門外徘徊，曾偷去她晾於門外的胸圍內衣又再放回，更懂得以物件卡住梯間木門及有意識避開鏡頭方向。（fb「真.屯門友」影片截圖）

「有冇屯門人認得佢？」該名居於屯門的女街坊於facebook發文，指寓所初四不幸遭到爆竊，故在家門前裝設保安鏡頭用作防盜。本周二她翻看閉路電視片段時，竟發現當日清晨5時許，1名陌生男子竟在門外徘徊，行徑非常可疑。

女事主指，片段顯示事發時間為清晨5時34分左右，身穿衛衣的男子走到其居住樓層，以雜物卡住梯間木門避免發出聲響，又似是早已發現閉路電視，懂得彎腰避開鏡頭方向，形容對方行為鬼祟，但「好似好熟咁」。男子之後更以「踎低行」方式走近事主晾於門外的衣物，伸手觸摸後偷走胸圍內衣，惟數分鐘後又放回原處，「嗰個位係晾衫，而且係私人地方正常無人入嚟，佢係搞我啲bra（胸圍），拎走咗又拎返入嚟」。

女事主形容男子對方行為鬼祟，指對方會以雜物卡住梯間木門避免發出聲響，又似是早已發現閉路電視，懂得彎腰避開鏡頭方向。（fb「真.屯門友」影片截圖）

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女事主表示，事發後曾聯絡為她跟進爆竊案的刑事調查隊警員，但對方查問詳情後卻稱「無嘢可以做到」，僅提醒她「自己小心啲」。她對警員的回覆極為失望，稱警員曾問她是否認識片中男子，又建議她「睇cam發現佢（男子）嘅時候出去捉佢報警」，故決定「靠自己」，打算將男子的相片列印後貼於寓所附近自保，同時提醒鄰居留意。

影片引起網民討論，有人認為片中男子目的並非單純偷走內衣，而是「踩線」行為，「佢係摸下你啲衫濕唔濕再落手呀，摸到濕即係有人剛剛返咗屋企洗完衫囉，你下一次整塊膠，唔好俾人接觸到啲衫喇」、「如果只係求財爆格，摸到濕嘅應該過主」。亦有人向事主提出不同的自保方法，「print出嚟，入晒咁多户信箱，再貼喺樓梯、走廊同大閘」、「建議聯絡鄰居們加cam同貼相警示」、「裝個可即時通話嘅門鐘，一見到佢就開聲X佢啦」。

亦有網民對警方的回覆表示驚訝，認為片段已拍下男子的樣貌及疑似犯案過程，質疑警員為何未有調查便稱未能協助，「有晒樣都話無嘢可以幫到你？要警察嚟做乜X嘢」、「有晒證據偷嘢都可以講冇咩可以做，真係好嘢」、「叫個女性市民自己捉？咁仲要啲差人嚟做咩？白逗人工？」、「而家啲警察真係好做，幫佢搜埋証，仲想人幫佢拉埋犯」。