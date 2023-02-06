情人節丨人事部禁辦公室內收花　打工仔揭原因：女同事可以慳返筆

情人節將至，又到了女士們「大條道理」收花的日子。有打工仔就在討論區發文，指近日其任職公司的人事部已發出電郵，提醒員工勿在辦公室收花。消息一出令他非常好奇，向同事查問才知，原來過往情人節有女同事「2月頭開始收花收到2月14」，導致其他同事出現身體敏感的情況，不禁笑言：「應該有好多女同事可以慳一筆」。



有打工仔在討論區發文，指近日其任職公司的人事部已發出電郵，提醒員工勿在辦公室收花。（《愛回家之開心速遞》劇照）

「HR話唔准女同事收花！」該名打工仔於香港討論區發文，表示早前收到公司人事部發出的電郵，指情人節將至，提醒一眾女同事盡量避免於辦公室收花。由於樓主加入公司僅半年，他對人事部的電郵感到好奇，「上年情人節正常應該係WFH（在家工作），唔會有人送花上office呀」，遂向「傾到偈嘅同事」了解。

原來事緣前年情人節，辦公室自2月初便有不同的女同事，不斷收花直至2月14日，導致有同事受不了，對鮮花出現敏感症狀，影響工作表現。得知原因的樓主不禁大嘆，「情人節真係女人之間嘅鬥爭」，又笑言人事部的安排或令部份女同事放下心頭大石，「應該有好多女同事可以慳一筆，唔使自己買花畀自己」。

樓主向同事查問，才知前年情人節，辦公室自2月初便有不同的女同事，不斷收花直至2月14日，導致有同事受不了，對鮮花出現敏感症狀，影響工作表現。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民也笑言樓主公司的人事部同事先下手為強，「絕招一出，慳幾百幾好」、「咁HR都好霸道喎！人家收花關HR咩事呀？莫非班女同事蛇王？」、「一於要咁啦，年年都搞到樓下個Reception唔知似乜」、「HR係咪單身女人」。也有網民錯重點，「女同事收花敏感，咁男同事收花，女同事會唔會仲敏感」、「唔畀送花到office，咁咪安排到office樓下交收囉！」。