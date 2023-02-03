婆婆坐巴士上層除罩食飯盒！港男拍照公審反捱轟　網民：睇見心酸

防疫措拖逐步放寬，但口罩令仍然維持。有網民日前在沙田地區群組上傳照片，拍到1名婆婆在巴士上層的第一排位置拉低口罩低頭吃飯盒，形容「有人不怕死，清零後」。雖然巴士禁止飲食及可能違反口罩令，但網民認為看婆婆行裝似乎是晚上才收工肚餓吃飯，「睇見都心酸」，反批評樓主不應拍照公審，「有時真係情有可原」。



有網民拍到1名婆婆在巴士上層拉低口罩吃飯盒。（fb群組「沙田之友」圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」上傳2張照片，顯示有1名婆婆坐在巴上上層第一排，放下大背囊拉低口罩吃飯盒，形容是「有人不怕死清零後」，批評婆婆不應在巴士吃飯。

巴士車廂內禁止飲食，而據法例第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，在指明期間內，在公共交通工具及港鐵已付車費區須佩戴口罩，違者一經定罪可處以1萬元罰款，但不適用於未滿2歲人士、身處非服務中公共交通工具或進入非向公眾開放的港鐵付費區域。

然而，不少網民留意到婆婆坐巴士已是夜晚，推測「一係做到啱啱先收工，一係準備趕住返通宵工」，認為婆婆是太晚收工肚餓才在巴士開還餐，「老人家咁夜先喺巴士食飯，睇見都心酸…」、「仲咁老，真辛苦，畀啲同理心」、「有時真係情有可原」。

網民反指婆婆若不是吃完飯盒將垃圾掉在地上，「咪隻眼開隻眼閉囉，畀少少同理心可以嗎？」，反批評「放過人啦樓主」、「一把年紀都仲要工作到咁夜先食到口飯，你偷影人想有咩結果呢？」、「確診都要照返工啦⋯⋯咁驚留喺屋企啱你啲」、「我是來睇下樓主俾人Ｘ到反艇的」。

（facebook群組「沙田之友」）