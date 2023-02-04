千斤棺木壓手！孫仔戴10年戒指卸力保4手指　網民：係嫲嫲保佑

1隻戒指竟然保護了4隻手指？河南1名男子的嫲嫲日前病逝，他盡孝為嫲嫲抬棺木時，不慎將手夾在棺蓋與棺木之間，足足有千斤重的棺蓋從手上滑行了10多厘米，幸好1隻戴了逾10年的戒指發揮奇效，頂住了重量令手指只是破皮，否則「這個手指頭基本上就沒有了」，意外後要合12人之力才能重新搬起棺蓋，可見重量之巨。男子接受內媒訪問時，笑言這戒指不是第一次救他，會好好珍藏起來。網民則認為是嫲嫲保佑了孫子，「你奶奶不想傷害你」。



內地男不慎將手夾入棺木，幸好有戒指擋住，才能無住手指沒被壓扁。（微博影片截圖）

事發於河南南陽，內媒報道王先生的嫲嫲於2月1日下葬，他不慎將手夾在棺木與棺蓋之間，最後是戒指救了他4根手指。他接受訪問時透露嫲嫲近日病逝，他抬棺蓋時一個不小心，將手夾在棺蓋與棺木之間，因為太重了「直接順着（手）滑行了十幾公分」，而戒指剛好支撐了棺蓋的重量。

他指棺蓋大約重1,000斤（約500公斤），特別重需要12個人幫手才抬得起，棺蓋將戒指壓扁了，但4隻手指頭都沒事，「如果沒有這個戒指的話，這個手指頭基本上就沒有了」。這是隻鉑金戒指，他10多年前購入後一直戴在身上，過往曾試過用手誤碰工業扇，戒指都擋住了大部分力量，最後只是手指輕微劃傷，今次被棺蓋壓完戒指雖然扁了，但手指只是破了皮，而他會永遠珍藏好這隻戒指。

影片所見，戒指其實只有微微變形，圓圈變得扁身了一點。網民認為戒指確實護手，「古代拉弓那個玉扳指」，但不少人覺得是「奶奶保佑他」、「你奶奶不想傷害你」、「戒指這一波護主靈性大損啊」、「冥冥之中」。

（綜合）