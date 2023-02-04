豪宅客凌晨Call的士開呢個價包隧道費　司機：咁Ｘ窮學人住九肚山

這位的士乘客的要求有點過份！有的士司機日前上傳Call台照片大呻，指有乘客凌晨要由九肚山富宅區到佐敦，但連隧道費開價只是100元，不禁留言斥「咁X窮學人住九肚山」。以電司的士APP報價估算，該段車程正常價約140至160元，許多網民批評乘客開價離譜，「由佢慢慢等」，又指豪宅區向來多「西客」，惟有人猜測未必是住客，可能只是保安收工，或其他人士要電召的士離開。



有乘客凌晨電召的士，開價100元包隧道費。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

部分乘客電召的士時會要求打8折，有司機為求有客都會接受，但去得太盡可能會引起不滿。有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，上傳Call台圖片，顯示有乘客想由麗坪路富豪山峰到油麻地佐敦，「定食100（元），包隧道費」，即希望的士車資鎖定在100元，還要司機包隧道費，司機揶揄：「咁X窮學人住九肚山。」

司機稱寧願吉車離曞都拒接該名客人，有網民嘲諷該任由那位乘客慢慢等。（資料圖片）

以電司的士APP報價作估算，該段車程剩車費約要140至160港元。有網民則留意到手機顯示的時間，當時已是凌晨零時許，「夜晚十二點，好過吉（車）走呀」，但樓主回應指「吉（車）走都唔會做」。不少網民也認為乘客的開價離譜，「呢啲（乘客客）由佢慢慢等」、「餓死都不能做」，又笑言這是「越富貴心境越窮定律」、「條友傻X咗打錯錶係嘛，錶頭加一嚿（100元）就去」。有的士行家認為「九肚山麗坪路最多西客，正價我都費事去接班西客，有錢佬自己買架車，使乜call的士吖」。

不過有部分網民認為未必是住客，「可能保安落班呢」、「訪客都唔出奇，去同老細拜年發現得廿蚊利市，已蝕本」、「老實講住得嗰度叫車，大部分都唔係住客」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）